Test: Samsung Galaxy Buds Plus – Bättre på flera punkter

När Samsung lanserar nya hörlurar, nu med efternamnet Plus, förutsätter jag nästan att det innebär att de har brusreducering. Jag har fel. Nyheten i de nya lurarna jämfört med de föregående är istället att vi får lite bättre ljudresurser för både musik och under samtal samt att batteritiden förbättrats. Detta trots att design, vikt och storlek är i stort sett identiska med gamla Galaxy Buds.

Att nya Galaxy Buds Plus är bättre än föregångarna är glasklart. Vi får finare, klarare ljud med bättre dynamik och du har framförallt bättre samtalsljud. Att lurarnas utveckling hållit samma takt som konkurrenterna är dock inte lika säkert. Jag skrattar lite när Samsungs egen personal under lanseringen av lurarna undrar vad jag tycker. Det första de frågar är “Men tycker du inte att det är dåligt att de saknar brusreducering?”.

Även föregångarna Galaxy Buds saknade aktiv brusreducering och de liksom nya Galaxy Buds Plus är “bara” isolerande, i den mening att de stänger ute ljud eftersom de är av in-ear-typ. Trots det märker jag tydligt att nya hörlurarna är bättre på att stänga ute störande omgivningsljud än de gamla. Jag ställer mig bredvid ett ventilationsutsläpp och både ringer ett par samtal och lyssnar på musik.

Låt mig passa på att flika in ett litet långtidstest av första generationens Galaxy Buds, för det är relevant även när man ser på vad vi kan förvänta oss av dessa, efterföljarna. Jag har sällan varit med om ett par produkter som förbättrats så mycket efter köpet som Galaxy Buds gjort. Det handlar helt enkelt om mjukvaruuppdateringar, för sådana har Galaxy Buds fått i massor sedan lanseringen för idag ungefär ett år sedan. Jag har använt lurarna till och från under året som gått och märkt att ljudet men framförallt stabiliteten i anslutningen förbättrats. Från början bröts ljudet titt som tätt, men det är ett numera nästan obefintligt problem. Förhoppningen är så klart att Galaxy Buds Plus kan utgå från det och ta motsvarande steg med förbättringar under året som kommer.

Mer istället för mindre störmoment

Brusreducering även i den här typen av lurar, är ju en trend nu, inte minst tack vare Apples senaste Airpods Pro som snabbt blivit en vanlig syn. En del har Galaxy Buds Plus gemensamt med de lurarna, framförallt då att det är enkelt att komma igång och sedan hantera alla inställningar via en app, särskilt om du har en Galaxy-mobil. Faktum är dock att det även finns en app för Ios så du kan använda Galaxy Buds Plus med en Iphone om du skulle vilja det.

I appen med inställningar för Buds Plus hittar du framförallt möjligheten att justera hur mycket omgivningsljud lurarna ska förstärka. Genom att dra på ett reglage här kan jag välja hur jag vill att hörlurarna ska förstärka omgivande ljud. I de allra flesta sammanhang är det bara obehagligt. Jag förstår att det möjligen kan vara användbart i trafiken när man vill undvika att isoleras från nödvändiga trafikljud, men syftet faller lite när Galaxy Buds Plus inte är särskilt bra på att isolera från ljuden från början. Därför får jag en säregen upplevelse när jag tar en promenad i stadsmiljö. Utöver de trafikljud jag redan hör så förstärker lurarna några andra ljud, så jag hör vad jag associerar till vatten som spolas i ett rör. När jag istället sitter i kontorslandskap med samma funktion aktiv hör jag tangentbordstryck läskigt högt. Det är helt enkelt lätt att föredra brusreducering framför denna förstärkning av omgivningsljud. Om vi hade fått välja.

Galaxy Buds Plus har två yttre mikrofoner och en inre. De finns där framförallt för att förbättra kvaliteten på ljudet under samtal och det verkar de lyckas med. Under samtal så händer det att den jag pratar med ber mig att upprepa något ord, men överlag är samtalskvaliteten bra. Lurarna, eller för den delen den jag pratar med, störs heller inte av att jag vistas i miljöer med störande omgivningsljud. Samtalsljudet går fram ändå utan att drunkna i bullret.

Även jämfört med gamla Galaxy Buds, som nu alltså sedan lanseringen hunnit få en rad uppdateringar av mjukvara och stabilitet, så är samtalsljudet betydligt bättre i den här nya versionen av hörlurarna.

Styr via touchytor

Med Galaxy Buds Plus så styr du musiken, samtal och röstassistent med hjälp touchytan på hörlurarnas utsida. Ett tryck låter dig pausa eller spela upp musik. Två tryck byter låt eller svarar samt avslutar samtal, precis som man kan vänta sig alltså. Vidare kan du anpassa vad som ska hända när du gör ett långt tryck på en av hörlurarnas touchytor. Jag väljer att den ena med långtryck ska starta röstassistenten och att den andra ska starta Spotify. Det senare är en nyhet, men den har jag svårt att se någon riktig nytta med. Starta musik kan jag ju redan göra med ett enkelt tryck bara. Du kan även välja att den ena luren ska sänka volymen och den andra höja vid långt tryck.

Sammantaget är det framförallt brusreducering man saknar i de här lurarna och det är påfallande hur få skillnaderna ändå är med föregångarna, trots att de alla är till det bättre.