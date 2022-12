Test: Xplora X6 Play – Mer polerad barnklocka

Norska Xploras idé är att göra mobiler för barn som är för små för egen mobil. Vi talar alltså här om en liten kompakt mobil med få funktioner som sitter på handleden mer än en egentlig smartklocka. Att den är utformad som en klocka är förstås fiffigt då risken att barnet förlägger mobilen blir obefintlig.

Produkten är alltså till för barn som behöver en mobil men som man inte vill anförtro en smartphone, kanske för att de behöver kunna tala om när de går hem från skolan utan att de fastnar med Youtube på vägen. Funktionsuppsättningen är därför avsiktligt begränsad och kringskuren på ett genomtänkt sätt.

Till att börja med behöver föräldrarna installera Xplora-appen i sina mobiler, det är därifrån man kommer åt det mesta. Du kan så klart ringa med Xplora-klockan, men bara till en lista med utvalda kontakter, som föräldern ställer in i appen. Du kan också spela in röstmeddelanden eller skicka textmeddelanden utifrån ett antal förvalda alternativ, men det sker inte via SMS utan via Xploras egen chatt i appen.

Redan här har vi avverkat de viktigaste funktionerna tillgängliga i Xplora X6 Play. Vi har också stegräknare och GPS. GPS:en används främst till att föräldern ska kunna se var barnet är. Med Xplora X6 Play kan du både se i realtid var barnet befinner sig och historik för hur det har rört sig. Du kan också använda dig av geofencing, så att du får ett meddelande om barnet rört sig utanför ett förutbestämt område.

Spela med steg

Stegräknaren är förstås en sporre för att hålla barnet i rörelse. Här finns också en gamificationfunktion, men den finns i förälderns app. Barnets steg tjänar in mynt som de kan använda i Goplay, som finns i en gratisversion och som en premiumthjänst för cirka 1000 kronor om året. Med barnets virtuella pengar kan de dels spela enklare arkadspel och köpa nya urtavlor och ringsignaler till klockan, dels bjuda i auktioner på riktiga prylar. De kan också delta i stegutmaningar och tjäna ytterligare mynt. Jag är inte helt tänd på den här biten, premiumtjänsten är rätt dyr och det är illa definierat var gränsen mellan gratis och premium går.

Xplora X6 Play har även en kamera. Den är förstås riktad mot användaren och funkar bäst för selfies. Den är på 5 megapixel, men jag vet inget sätt att få ut bilden i den upplösningen. Det enda egentliga sättet att få bilden att lämna klockan jag hittat är via chattfunktionen, och då reduceras den i upplösning till 1280 x 720 pixel. Jag tycker att den tar helt okej bilder med tanke på omständigheterna.

Det finns en larmfunktion, en enklare väderapp, miniräknare, tidtagare och en kalender som egentligen bara visar datumen på veckodagarna, och det är summan av funktionerna. Det känns rimligt för en mobil som ska vara ett kommunikationsmedel utan att bli en distraktion.

Xplora X6 Play är uppföljare till X5 Play som vi testat tidigare. Den erbjuder egentligen inga nya funktioner, men känns mer polerad. Framför allt vad gäller användargränssnittet. Jag är inte säker på att gränssnittet blivit tydligare med sina abstrakta ikoner utan text under, men det ser definitivt proffsigare och modernare ut. Funktionerna är ju inte fler än att du snabbt lär dig vilken ikon som är vad. Gränssnittet är också märkbart snabbare och skärmen håller högre kvalitet. Prestandan är ju inte precis viktig för funktionerna här, men det ger ändå en användarupplevelse som känns just lite mer polerad än tidigare.

Utbytbara färger

En nyhet är att det följer med gummiring till klockans hölje och till spännet i olika färger så att du kan välja lite olika varianter på dess utseende. Armbandet har standardfäste så du behöver inte köpa från Xplora om det skulle gå sönder eller om du vill ha annat material.

Själva formgivningen på klockan känns lite udda, som om det sitter en utväxt på klockans undersida som gör den tjockare. Det gör att den känns tjockare än vad den är. I själva verket är klockan något tunnare än Xplora X5 Play. Det går inte att komma ifrån att klockan blir en rätt stor pjäs på en smal barnarm. De jag talar med i målgruppen tycker ändå den ser cool ut.

En sak jag klagat på med tidigare Xploraklockor är samtalsljudet. Du håller ju inte klockan mot örat så det är högtalartelefon som gäller vid telefonsamtal, förmodligen i nån stökig miljö som en skolgård. Jag tycker att Xplora X6 Play är en förbättring här med rätt rejäl maxvolym i högtalaren. Den jag talar med har inga problem att höra mig heller.

Batteritiden är enligt Xplora förbättrad men jag får fortfarande ut ungefär två dygn. Det finns ingen egentlig anledning att inte ta av sig klockan för laddning över natten, i synnerhet som den ger ifrån sig ett rätt ettrigt och högt aviseringsljud om batteriet håller på att ta slut, utan minsta hänsyn till att klockan kan vara ett på natten. Här finns ingen stör ej-funktion som håller klockan tyst när man ska sova, men man blir ju inte heller bombad med notifieringar. Förutom textmeddelanden är det väl egentligen just bara indikationen om låg batterinivå. Laddaren är en platta som man knäpper fast på baksidan, och jag hade önskat att det var en standardkontakt för USB C istället.

Xplora X6 Play innebär ingen större förbättring i format eller funktion jämfört med företagets tidigare modeller, men så var det redan innan en genomtänkt produkt för målgruppen, och framför allt det mer polerade användargränssnittet gör att den känns ytterligare lite mer förtroendeingivande än föregångarna.