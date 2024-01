Hantera lösenord i Chrome

Annons

Möjligheten i Chrome att hantera dina lösenord är förmodligen en av de allra mest användbara. Oavsett om du använder Iphone eller Android, kombinerat med PC eller Mac, surfplatta med Windows eller Ipad OS så kan Chrome vara till hjälp. Genom att du är inloggad så kan du logga in på en webbplats på en enhet, välja att spara inloggningsuppgifterna på ditt Google-konto och ha det enkelt tillgängligt i alla andra enheter där du är inloggad i Chrome.

Google kan till och med integreras i Ios, så att du när du loggar in i en app kan använda de inloggningsuppgifter du sparat från den appskaparens webbplats. Det här ställer du in i Iphone under Inställningar - Lösensordalternativ - Tillåt ifyllning från. Chrome har visserligen inte alla de funktioner du får i en mer avancerad Lösenordshanterare, men den är gratis och räcker för de allra flesta av oss.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gick igenom Google Chrome i mobilen.