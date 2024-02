Mobil svarar om Imessage i Android, CAT-mobilerna, appar och mycket mera

Annons

Gammal app borta för alltid?

Fråga: Jag undrar om jag någonsin kan ladda ner appen ”apptest : filmer för barn” igen? Jag har haft den för länge sedan, men när jag rensade min telefon så fanns den inte mer på Play Store eller någon annan stans som jag kunde ladda ner den från. Jag vill verkligen veta om jag någonsin kommer kunna ladda ner appen igen, det var min barndom och jag saknar att titta på appen.

Elias Nordling svarar: Tyvärr är det nog kört. Jag har lyckats leta fram att utvecklaren hette Icterus, men verkar inte ha någon närvaro på nätet idag som jag kan hitta. Det är nackdelen med den digitala världen, att allt är så förgängligt och kan försvinna utan spår.

Hoppet om Imessage i Android lever

Fråga: Jag provade Beeper Mini den korta stund det funkade för Imessage, men vad händer nu? Ska man fortfarande hoppas?

Erik Mörner svarar: Ja, jag provade det också och det blev en färd mellan hopp och förtvivlan. Beeper Mini försökte ju i flera steg att leka katt och råtta-lek och övervinna Apples försök att blockera tjänsten. Till slut visade det sig ju att det var Apple som gick vinnande ur striden. Jag skulle säga att i dagsläget finns det inget hopp om att Apple skulle öppna Imessage för andra spelare, varken frivilligt eller bli tvingade till det av till exempel EU. Apple öppnar ju däremot NFC för andra betaltjänster än Apple Pay och de tvingas att öppna för andra appbutiker än App Store, även om de gör sitt bästa för att göra alternativen så oattraktiva och dyra som möjligt.

Det har redan innan Beeper Mini funnits sätt att ha Imessage i Android, men då ofta genom att alltid ha en Macdator igång, en dator som då får agera brygga och skicka vidare meddelanden till din Android-telefon, men med så mycket ansträngning kan man ju fråga sig om det är värt det för att få Imessage.

Du gör nog bäst i att använda alternativa meddelandetjänster, som Messenger, Whatsapp och liknande för att kommunicera smidigt mellan Android och Iphone.

Test av Galaxy A25 och uppdateringar

Fråga: När kommer tidningen Mobil testa Samsung Galaxy A25 och Galaxy A15?

Elias Nordling svarar: Hej, Samsung, och mobiltillverkare i allmänhet, är sena på att skicka ut testexemplar av sina billigare mobiler. Vi har inte fått Galaxy A15 för test ännu men Galaxy A25 har vi äntligen fått och testar för fullt. Testet kommer förhoppningsvis inom ett par dagar.

Vad hände med Nokia

Fråga: Har Nokia givit upp smartphones eller vad hände?

Erik Mörner svarar: De som gör Nokia-telefoner idag, HMD Global, har beslutat att satsa på telefoner under eget varumärke, men det betyder inte att de helt ger upp att även göra telefoner under varumärket Nokia, har de meddelat. Så vi kan vänta oss telefoner under båda varumärkena. HMD ska ha en presskonferens i slutet av februari där de berättar mer. Vi på Mobil kommer så klart rapportera. Varumärket Nokia licensieras (https://www.nokia.com/support/licensed-products/) för övrigt även till andra bolag som gör andra produkter. Det gör att det finns laptops, tv-apparater, hörlurar och tv-boxar med varumärket Nokia som dock varken är gjorda av Nokia själva eller av HMD Global.

Klockor och annat från Motorola

Fråga: Hur ser det ut med Motorolas smarta klockor i Sverige?

Erik Mörner svarar: Moto Watch 40 släpptes nyligen men det handlar om en licensierad produkt. Moto Watch-familjen säljs i till exempel USA, Storbritannien och Tyskland, men inte i Sverige. De använder ett eget operativsystem, fungerar med både Android och Iphone och kostar från motsvarande ca 700 kronor och uppåt beroende på modell. https://motowatch.com/products/

Galaxy Tab S8 drar mycket batteri

Fråga: Jag köpte en Galaxy Tab S8 för några veckor sen, och märkte genast att det

gick väldigt mycket batteri. Så jag kollade det vanliga (att inga appar drar onormalt mycket ström, att batteristatus är bra via Samsungs diagnosfunktion osv.), men hittade inget onormalt någonstans. För mig varar den bara ca 2 dygn och ca 1,5 timmes skärmtid innan den gått från full till ca 50%. Och då pratar vi om ganska lätt användning, kanske ett eller två 5 minuters filmklipp, lite slösurfande, mejlskrivande eller skrivande i Google Dokument innan den nått 50 %. Den har ingen mobilanslutning - bara wifi. Och den ligger dessutom ca 4 meter från routern i fri sikt. När jag googlade på det, verkade det vara mer regel än undantag - det vimlar av folk i forum som har samma problem (en del tappar så mycket som 20 % batteri över natten). Men jag har inte hittat någon som skriver att de har hittat en fungerande lösning. Jag hoppades att det kanske var något som skulle rättas till med Android 14, men så var inte fallet. Är det något du hört talas om? Någon lösning som verkar funka?

Elias Nordling svarar: Det här är första gången jag hör talas om problem med batteriförbrukningen i Galaxy Tab S8. Rent generellt tycker jag att Samsungs surfplattor är dåliga på standby, men det du beskriver är inte normalt och inte okej. Det låter som om någon app ligger och stökar till det. Tyvärr kan det vara svårt att se vad det beror på när batteritiden läcker på det viset med mindre än att man avinstallerar eller avaktiverar en app i taget för att se om det gör någon skillnad.

Vad betyder CAT-mobilernas död?

Fråga: Dom som gör CAT tåliga mobiler, såg jag har gått i konkurs. Vad betyder det i praktiken?

Erik Mörner svarar: Stämmer, Bullitt Group som tillverkat CAT, Motorola Defy och flera andra tåligare produkter har gått i konkurs. De försökte omforma sitt bolag till ett tjänsteföretag och leverera satellitkommunikation till andra, men inte heller det lyckades, så de tvingades kasta in handduken. När det gäller garantiärenden så kan CAT-användare höra av sig till återförsäljaren de handlat av, men konkursen innebär ju att man som användare knappast kan räkna med att få uppdateringar till sin telefon och den sattellitmeddelandetjänst som Bullitt lanserade förra året kan man inte räkna med att den fortsätter fungera.

Vad har hänt med minneskortplatsen?

Fråga: Vet du varför så många tillverkare tar bort micro-sd-kortplatsen i de lite dyrare mobilerna (och surfplattorna)? Det kan ju knappast vara ett spar- eller budgetkrav, när vi pratar om mobiler för ofta klart över 10 000 kr. Personligen tycker jag det är idiotiskt. Om man har mängder av filer man vill jobba med, som man inte vill ha i molnet av olika anledningar, så är det toppen att inte behöva fylla mobilens internminne.

Elias Nordling svarar: Orsaken att man väljer bort kortplatsen tror jag är att den riskerar att sakta ner mobilen eller plattan. Det interna minnet har betydligt snabbare bussar än kortplatsen, och kortet kan dessutom i sig vara långsamt. Förmodligen är man rädda för att hållas till svars för att mobilen blir seg när folk väljer att använda långsamma minneskort. Om man sparar kamerabilder direkt till minneskortet kanske det går för långsamt för att en del av efterbehandlingsfunktionerna i kameran ska fungera. I billigare mobiler är detta mindre problem och därför har man kvar minneskortplatsen.

7726 fungerar inte för mig

Fråga: Jag får bara felmeddelande när jag skickar till 7726, vad ska jag göra?

Erik Mörner svarar: För att förklara för andra, 7726 är ett kortnummer dit användare ska kunna skicka vidare misstänkta bluff-sms. Jag har provat tjänsten när jag fått suspekta meddelanden och då har det fungerat. Man ska inte skicka skärmdumpar utan skicka vidare ren text bara som sms, så ska det fungera och då oavsett vilken operatör du använder.

Bluetooth med dubbla anslutningar

Fråga: Vår ekonomiassistent vill koppla in sin dator och mobil samtidigt till ett par in ear-hörlurar. Det är extremt snålt med info när man söker på nätet, på hörlurar om de kan kopplas upp mot fler än 1 enhet samtidigt. Har du någon rekommendation på bra headset för max 2000 kronor?

Elias Nordling svarar: Oneplus Buds Pro 2 och Jabra Elite 5 är två exempel i prisklassen. Det man generellt ska leta efter i specifikationerna om du vill ha två samtidiga uppkopplingar är Bluetooth Multipoint.