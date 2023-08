Mobilredaktionen svarar om batteritiden i Galaxy Watch, billig prylshopping från Kina och mer

Annons

Avgifter när man handlar från utlandet



Fråga: Ni skrev om appen Temu som är en kinesisk butik för allt möjligt billigt. Skickas varorna från den butiken från Sverige/Europa? Skulle köpa lite olika saker men den känns som en fakesida = där man kan åka på avgifter, moms mm. Tar dessutom Postnord särskilda avgifter på paket därifrån och om man plockar ihop flera saker i ett paket och med en avgift då?

Erik Mörner svarar: Nej varorna skickas från Kina. Postnord ska inte ta ut några extra avgifter eftersom sajten betalar svensk moms och frakten ingår i alla priser på sajten.

När jag provade att beställa fick jag information att mina tre köp skickas i ett och samma paket. Det står när du beställer, det är möjligt att det finns undantag för vissa varor. Paketet kom fram sedan en dryg vecka efter att jag beställt, utan några extra avgifter, så relativt snabbt levererat också den gången i alla fall.

Stor och bred skärm

Fråga: Efter att ha haft olika Windows-mobiler blev det byte till Android.

Archos 68 XL först, perfekt storlek men kamera tveksam. Nu sen dec 21 Samsung Galaxy Note 10 Lite. tillräckligt bra kamera. Men nu dags för nästa som helst harr 1 cm bredare skärm och därmed är större. Vad känner du till som finns (Samsung Galaxy S21, 22 och 23 Ultra är för dyra). Mina Lumia 640 XL och 950 XL var perfekta.

Elias Nordling svarar: De flesta mobiler har ju rätt långsmala skärmar men Galaxy S22/S23 Plus har bredare skärmformat och rätt bra kameror. Samsung Galaxy A54 har också hyggliga kameror och en skärm som är ungefär lika bred som den Lumia 950 XL hade.

Android till Iphone

Fråga: Hej. Tack för en riktigt bra mobil-sajt! En fråga; nu har jag använt Samsungs modeller i flera år, men är sugen på Iphone 14 Pro Max.Tidigare när jag hade Iphone och bytte till Samsung gick ju själva överföringen av innehåll lätt med Samsung smart switch. Alla appar och foton osv överfördes smidigt. Hur gör jag nu om jag ska byta tillbaka till iPhone? Har du något bra tips på nån bra app eller program?

Erik Mörner svarar: Hej, det finns en enkel steg för steg-guide när du startar Iphone första gången, Apple skriver lite om det här https://support.apple.com/sv-se/HT201196

Sen har ju Apple den här Android-appen som hjälper till: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.movetoios&hl=sv&gl=US

Jag skrev en artikel om det för ett par år sedan, men vissa detaljer kan ha ändrats sedan dess, tror ändå du kan få lite andra tips här: https://www.mobil.se/skolor/ny-telefon-byt-enkelt-mellan-iphone-och-android-sa-funkar-det/522624

Okänt märke

Fråga: Jag kollade upp en telefon med galet 22.000 mA batteri som heter Unihertz Tank. En så kallad 'rugged phone' från Kina. Har ni någon artikel om dem? Skulle vara kul att få lite opartisk info om dessa, system och så.

Elias Nordling svarar: Jag har inte testat Unihertz Tank, men jag testade en annan Unihertz-telefon för två år sedan och då hade jag vissa synpunkter på just systemet. Du kan läsa min recension här: https://www.mobil.se/produkttester/test-unihertz-atom-l-liten-men-tuff/460308. Vill du ha en tålig mobil med stort batteri har Ulefone flera modeller och svensk distribution, även om de inte har riktigt lika gigantiskt batteri som Unihertz Tank.

Vissa ljud inte i headsetet

Fråga: Hej, har efter långt övervägande bytt från Samsung S7 till Zenfone 9.

Med S7 gick det att styra allt ljud till Voyager 5200.

Med Zenfone 9 hörs bara samtalsljuden i headset, resten ringsignaler, medialjud, larm, mm hörs från telefonen. Ringsignalerna går att ställa om till vibrationer.

Vet inte om mina problem beror på bytet av telefon eller uppgradering av Android från 8 till 13.Hoppas att det finns en lösning.

Erik Mörner svarar: Så här ser det ut i Zenfone 10 som jag har här:

Det jag kan tänka mig är att du ska kolla alla inställningar för bluetooth-enheten i telefonens inställningsmeny, att såväl samtal som medialjud är aktiverade på ditt headset.

Oneplus notiser driver mig till vansinne

Fråga: Tja. Köpte mig en OnePlus 11 för nån vecka sen men blir galen på att jag inte kan se nån notifikation på apparna när jag tex fått ett nytt inlägg på Facebook eller ett nytt sms.

Jag har ändrat i inställningar att jag vill ha nummer men det verkar ändå inte fungera.

Är det nån uppdatering som spökar eller har OnePlus alltid haft såhär?

Drar jag ner gardinen så finns givetvis notiser om händelser men jag saknar att se på apparna. Tack för svar

Erik Mörner svarar: Jag har inte en Oneplus 11 här just nu så jag kan testa, men på https://community.oneplus.com/thread/1477028

säger dom Long press on home screen > home settings > notification dots > advanced > Turn ON > notification dot on app icon. Så kan vara värt att prova?.

Återbruk inte alltid bra

Fråga: Läste er artikel om telefoner som återbrukas och då bla om företaget Refurbed.

Vad ni inte tog upp är att om man får strul med telefonen man köpt kräver dom att men returnerar den till säljaren, som i mitt fall ligger i Spanien! Var ligger miljötänket där ? Att skicka en vara fram och tillbaka flera hundra mil !

Kändes lite väl klappa på ryggen i er artikel, tala hellre om alla aspekter som ingår i ett köp. Ge inte ett företag reklam utan att kolla alla aspekter!

Elias Nordling svarar: Vår artikel hade huvudsakligt fokus på Mresell, som är ett svenskt företag och där såklart alla telefoner du köper av dem finns i Sverige. Refurbed däremot är en pan-europeisk återförsäljare, och du har en bra poäng i att det kan bli krångligt om det blir strul och den du köpt av finns i andra änden av Europa. Jag har även fått berättat om ett köp av en mobil via Refurbed från utlandet där skärmen var en undermålig ersättningskomponent. Så det gäller uppenbart att syna Refurbeds underleverantörer.

På Refurbeds hemsida kan du när du söker på en produkt i nedre högra hörnet se vem som är säljaren och i vilket land. På så sätt kan du välja att inte köpa en telefon som har för lång transportväg, även om det vore bra med ett filter där man kunde välja bort länder som är längre bort.

Hitta sonen

Fråga: Hej Erik, Jag läser en artikel av dig från 2016 om hur man hittar någons mobil.

För oss blev det akut när vår hjärnskadade son blev lämnad av färdtjänsten häromdagen på en felaktig adress. Sonen, som inte vet sin adress, och som färdas i en permobil lämnades bara och vi larmade polisen och sedan Missing People. Efter 6 timmar slutade det lyckligt denna gång, men vi letar akut efter en möjlighet att kunna spåra hans mobil, som alltid finns i ryggsäcken och som han själv inte kan använda. Vi använder Android. Vi vore så tacksamma om du kan tipsa oss hur vi enklast kan se sonens position om detta skulle hända igen. Varmt tack på förhand!

Erik Mörner svarar: Hej. Är det den här artikeln du läst kanske https://www.mobil.se/tips-tricks/apptips-sa-kan-du-se-var-sambon-ar-for-sakerhets-skull

I Iphone är Apples egen tjänst Hitta helt klart bäst, lite svårare med Android.

Mitt första tips skulle nog vara Google Maps men lite beroende på olika faktorer kan den uppdatera position lite sakta. Kanske värt att testa ändå?

Annars kan kanske Life360 (https://www.life360.com/intl/) vara ett alternativ.

Testa GPS

Fråga: Varför testar ni aldrig GPS-funktioner i mobiler/plattor? Fler och fler liksom jag använder mobil/surfplatta för att navigera på sjön. I och med "På Sjön" senaste uppgradering så är det knappt någon skillnad mot äkta navigations moduler från Garmin mm. För mig är det oerhört intressant att få veta vilken surfplatta som kan ange den noggrannaste positioneringen. Och i samband med detta undrar jag varför inte mobiler/surfplattor har uttag för extern GPS-antenn? Vet du?

Elias Nordling svarar: De flesta mobiler använder mer än bara GPS:en för positionering, även mobilmasterna, wifi-nät i närheten med mera. Noggrannheten blir ungefär lika stor oavsett vilken mobil du har och så stor som man någonsin kan behöva för de flesta situationer.

Just till sjöss kan mycket väl vara en av de situationer som är undantagna. En noggrannhet på några meter kan göra skillnad i grunt vatten samtidigt som mobilen har färre mobilmaster och wifi-nät som kan hjälpa till.

Precis som för mobiltäckningen kan det vara svårt att testa noggrannheten på en GPS. Signalstyrkan varierar kraftigt med rena slumpskäl som hur jag håller i enheten och var satelliterna befinner sig just då. Det är ingenting vi kan göra på ett systematiskt sätt men det kanske vore en idé till en artikel att göra ett jämförande test mellan ett antal utvalda enheter.

Tillverkarna av mobiler och surfplattor försöker undvika att ha många externa portar då de är dyra komponenter som lätt går sönder, och en gps-antenn är ju hur som helst en nischfunktion som en stor del av målgruppen inte är intresserad av. Däremot kan det ju vara en möjlighet för nischtillverkare. Ulefone har en tålig surfplatta som heter Armor Pad, som har en särskild expansionsport. Jag är osäker på om det skulle vara möjligt att ansluta en GPS-antenn den vägen men idén har ju klart potential.

Varför digitalt id?

Fråga: Men! Vad ska man ha mobilt BankID till. Var på Swedbank kontor på Hamngatan i Sthlm men dom accepterar inte id i mobil. På systemet tar dom det heller inte. Då räcker det med Freja idén?

Erik Mörner svarar: Stämmer. Postnord och DHL är först ut att acceptera Mobilt Bank ID:s digitala id-kort. Freja har varit föregångare, men även de har begränsad acceptans och gäller ju till exempel inte heller de hos Swedbank eller Systembolaget. Trots att Freja funnits ett bra tag är deras lista över ställen som accepterar e-id ganska kort: ATG, PostNord, DB Schenker, DHL, Kronans Apotek, Direkten, Apoteksgruppen, 7-Eleven, Pressbyrån, Apotek Hjärtat, Capio, Stadium, Kjell & Company.

Batteritestet av Galaxy Watch 6

Fråga 1: Jag läste precis ditt test av Galaxy Watch 6 LTE och fann det ytterst märkligt!

Min egen erfarenhet (har Galaxy Watch 6 44mm LTE) är att den klarar sig längre än min Apple Watch 8 LTE! Med LTE påslaget, frikopplat från telefonen, alltså.

Kör man utan LTE, och har kopplat till sin telefon så är det inte ens i närheten mellan dessa två. Watch 6 har märkbart bättre batteritid jämfört med alla Apples klockor (förutom möjligtvis Watch Ultra förstås).

Jag ska erkänna att jag inte testat LTE+träningspass+Spotify dock (kör dessutom Youtube Music). Men det framstår ju som en bugg om den ska dra så våldsamt? Vad fan, knappt två timmar?

Jag får fortsätta testa helt enkelt! Tack för testet. Jag fick upp ögonen en aning (med reservation, min egen erfarenhet är inte densamma, än).

Fråga 2: Hej! Läste ditt test av Galaxy watch 6. Det måste varit något fel på ditt exemplar? Samsung har halvt bekräftat batteribuggar som ska fixas snart. Men jag får lätt 2 dagar av min...Tack för artikeln

Erik Mörner svarar: Hej på er. Ja jag fortsätter testa jag med. Min erfarenhet från tidigare Galaxy Watch med kort batteritid även där har varit mycket just kopplat till strömmad musik. Jag vet föregångare där batteritiden varit ännu sämre, två timmar räcker i alla fall till de flesta av mina träningspass. Tidigare har det varit ännu sämre. Jag har så klart under mitt testande av alla modeller i Galaxy Watch-serien fört löpande dialog med mina kontakter på Samsung och inte fått några indikationer på buggar. Däremot försäkran om att de löpande arbetar för att förbättra batteritiden och förbättra upplevelsen i varje ny generation av klockorna.

Sen gör så klart alla de korta livslängderna att det blir rent praktiskt svårt att hitta tid att ladda klockan på ett vettigt sätt för användning dygnet runt.

Just på mina träningspass verkar det vara strömming som drar klart mest, gps i sammanhanget påverkar inte så mycket. Men som sagt, jag fortsätter att testa i fler sammanhang och återkommer om jag upptäcker något nytt eller får uppdaterad information på något sätt. Jag har hört av mig till Samsungs produktchef för klockorna om detta test specifikt.