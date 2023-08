Så ansluter du äldre musikkällor till Sonos

I dagsläget tänker kanske många att allt ljud ska vara trådlöst överfört och att sladdar därmed bara är av ondo. Och visst är det smidigt att kunna skicka ljudet till högtalaren utan att behöva använda en massa kablar men för att kunna ansluta fler prylar till din högtalare kan en kabel vara på sin plats. Till exempel om du har en tv som bara har en line ut, eller om du har en gammal skivspelare som du vill använda.



Flera Sonoshögtalare har line in, men till exempel de båda Era-modellerna erbjuder bara line in i form av en usb-c, vilket inte är så hjälpsamt om du har en vanlig 3,5mm-kabel. Det finns en adapter som gör att du kan använda 3,5mm-tele till dina högtalare. Tyvärr skickas inte den adaptern med högtalarna, vilket man kan tycka att den borde göra, utan är något man får köpa vid sidan av. Men det breddar i alla fall möjligheterna till varifrån du kan spela upp ljud via din Sonoshögtalare.

