Så spelar du in telefonsamtal med mobilen

Varför är det så svårt att spela in samtal med mobilen?

Det är inte tekniskt svårt för mobiltelefonen att spela in ett telefonsamtal, ändå är det en funktion som oftast saknas eller till och med aktivt förhindras. Det finns två orsaker till att så är fallet. I många länder är det olagligt att spela in samtal, åtminstone om inte bägge parter är medvetna om att samtalet spelas in. Det gäller bland annat i Tyskland, många amerikanska delstater och Kina. Att ha en automatisk funktion för att spela in samtal med telefonen skulle därför kunna utgöra ett hinder för att sälja mobilen i vissa länder. Det finns en tanke med att tredjepartsappar har så svårt att komma åt samtalsljudet och spela in det, och det är för användarens säkerhet. Om det gick att spela in ljud från mobilen hur som helst vore det väldigt lätt att skapa en app som spionerar på dig i bakgrunden, utan att du vet om det.

Får man spela in telefonsamtal i Sverige?

Det är i Sverige lagligt att spela in telefonsamtal om personen som spelar in själv deltar i samtalet. Du behöver alltså inte informera den andra personen om att samtalet spelas in. Det är dock olagligt att spela in samtal om du inte själv deltar i samtalet, vilket räknas som olovlig avlyssning och kan leda till straff.

Varför fungerar inte appen för samtalsinspelning som jag laddat ner?

När smartphonesystemen Ios och Android var nya hade tredjepartsappar rätt fri tillgång till telefonens olika funktioner. Det ledde till en del skadliga appar som spionerade på mobilens användare, och därför har säkerheten successivt höjts och appar måste nu fråga om behörighet för att få tillgång till olika funktioner.

Allra hårdast är restriktionerna för mobilens mikrofon och kamera eftersom det annars vore väldigt lätt att spionera på en mobilanvändare utan att denne vet om det. Därför ser du till exempel alltid en ikon på mobilen om telefonens mikrofon används.

Det har funnits en lång rad tredjepartsappar för att spela in telefonsamtal som successivt har kringskurits av de restriktioner för att förhindra att appar spionerar, och idag känner vi inte till någon app för samtalsinspelning som fungerar.

Finns det mobiler med stöd för samtalsinspelning?

Med allt det vi sagt ovan är det en smula överraskande att svaret på detta är ja. Kanske ännu mer överraskande att Googles Pixel-mobiler finns med på den listan. Tyvärr stödrer Pixelmobilerna inte samtalsinspelning i Sverige. att Google kontrollerar både operativsystemet, telefonappen och hårdvaran gör det förstås lätt för dem att skräddarsy så att samtalsinspelning sker på ett säkert sätt som inte kan utnyttjas av spionappar. Google kan också skräddarsy så att de har kontroll över var funktionen fungerar, och Sverige är inte ett av de länderna. Det är oklart varför Google valt att göra så när samtalsinspelning är lagligt i Sverige. Även Samsung har samtalsinspelning i vissa länder men inte andra. Äldre Huawei-mobiler kan också ha fungerande samtalsinspelning.

En tillverkare som däremot har samtalsinspelning i sina nya mobiler, som fungerar i Sverige, är Asus. Det gäller i tillverkarens nyare mobiler i Zenfone- och ROG Phone-serierna. En annan tillverkare som tillkännagett att det ska gå att spela in samtal på deras mobiler är Nothing.

Mobiler med samtalsinspelning

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone 6D

Nothing Phone

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2a

Om ni har en telefon utöver någon av dessa där samtalsinspelning fungerar får ni gärna maila och tipsa oss.

Headset med inspelning, finns det?

Om inte mobilen kan spela in kanske headsetet kan göra det? Idén är inte ny, och inte svår, det går att klämma på en liten diktafon på sladden till headsetet som spelar in ljudet och sparar det till en fil.

Men precis som för mobiler är dessa headset inte sällsynta för att de är svåra att göra utan för att samtalsinspelning är något som aktivt motarbetas. För ett par år sedan kunde man hitta flera alternativ till headset med en inspelningsdosa, idag hittar vi bara ett, med användarrecensioner som avskräcker från köp. Bland annat klagas det på att samtalsljudet är dåligt och inspelningen krånglar.

Ett headset med samtalsinspelning som vi testat och som fungerade bra är Xiaodu Buds Pro. Det är ett true wireless-headset som bland annat kan simultanöversätta samtal och transkribera dem, och som en del av detta spelas även samtal in som ljudfiler. Det sker alltså inte i en separat dosa utan som en app i mobilen, och det är lite bökigt för att man måste växla mellan telefon-appen och Xiaodus app, men det fungerar.

Trots att headsetet släpptes för inte så värst länge sedan är det idag svårt att få tag på. Vi hittar inga svenska butiker som har den i lager, och för de utländska butiker som säljer det är de oklart om de faktiskt har det eller bara hoppas kunna få in det om någon vill köpa det.

Den enkla lösningen

Det finns ju också en enkel och krångelfri lösning, och det är att helt enkelt använda högtalarläget på telefonen och spela in ljudet du får den vägen. Då behöver du något annat att spela in med, till exempel en diktafon eller en andra mobil med en vanlig ljudinspelningsapp.

En del av de samtalsinspelningsappar som finns att ladda ner försöker utnyttja högtalarfunktionen så att du kan spela in på samma mobil som du talar i telefon med, men det brukar inte fungera, det är mycket enklare och säkrare att spela in med en annan mobil.

Nackdelen med den här lösningen är att du får lite sämre ljudkvalitet på samtalet när du talar med högtalarläget, särskilt för den du talar med, och det kanske inte heller passar i alla sammanhang att tala i högtalartelefon. Fördelen är att det är en lösning som garanterat fungerar.