Tips: Ge andra tillgång till din Gmail utan att dela lösenordet

Kanske ska du på semester och vill koppla av, men ändå inte låta e-posten förbli obesvarad. Kanske är det här mest användbart i jobbsammanhang. Genom funktionen “Ge åtkomst till ditt konto” kan du ge någon annan möjlighet att läsa din e-post och att svara i ditt ställe, utan att för den skulle sprida ditt lösenord till kontot. Den här funktionen hittar du i Inställningar i Gmail på webben, under rubriken Konton och import. Funktionen ger den du bjuder in tillgång till din mail, men personen får inga rättigheter att ändra några inställningar eller ditt lösenord. För att det ska fungera måste den du bjuda in ha ett eget Google-konto och det är den adressen du ska ange när du ger personen tillgång. Adressen måste alltså sluta på gmail.com och de får en inbjudan i sin inkorg som de ska tacka ja till för att få åtkomst. Du kan från inställningarna i Gmail när som helst dra tillbaka tillgången till sitt konto.

Det här tipset har tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se och dessutom ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Tipset publicerades ursprungligen här när vi gav plus-medlemmar tips på funktioner i Gmail.