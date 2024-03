Tips: Så får du bättre batteritid på Samsung Galaxy Watch

Annons

Det finns egentligen inga magiska sätt att få bättre batteritid i din klocka, men genom att dra ner på funktioner kan du givetvis få bättre batteritid. Det handlar främst då om att stänga av Always on Display och minimera den kontinuerliga hälsomätningen i form av puls-, stress- och andra mätningar.

Mest har du att tjäna på att stänga av Always on Display. Det gör du under Inställningar - Skärm - Always on Display i klockan.

Genom att sedan gå in på Samsung Health i klockan och bläddra ner till Inställningar i botten kan du stänga av de kontinuerliga mätningarna av puls, stress, syrenivå i blodet under sömn och hudtemperatur för att ytterligare spara batteri.

