Tips: Så får du bättre rumsligt ljud i din Sonos-högtalare

Sonos Era 300 är kompatibel med Dolby Atmos, alltså rumsligt ljud. Detta gör den genom, bland annat, att ha en högtalare riktad mot taket där ljudet ska studsa för att sedan komma ner till dig och ge en bättre omslutande känsla. Tycker du att det inte riktigt funkar märkbart där du sitter, eller effekten kanske tvärtom är för stor, så kan du justera den.



Under ljudmenyn för Era 300 i appen hittar du “Ljudets höjd”. Här kan du öka eller minska utifrån standardläget. Bra för dig som vill kunna gå in och få till exakt rätt ljudupplevelse, eller ja, i alla fall när det gäller just höjden på ljudet.

