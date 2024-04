Tips: Så skyddar du din Gmail-adress mot hackare

Just din personliga e-post är förmodligen den tjänst online som du minst av allt vill ha hackad, att se någon obehörig ta kontroll över din adress. Just e-post är extra känsligt eftersom det kan användas för att återställa konton när du glömt ditt lösenord i andra tjänster. Vi börjar därför med att se till att du har bra säkerhet. Det första du bör göra är att aktivera så kallad tvåstegsverifiering på ditt Google-konto om du inte redan gjort det. Det innebär att lösenordet inte räcker om du loggar in från en ny enhet utan att Google även verifierar din identitet på ett ytterligare sätt, till exempel via en avisering i din mobil eller med en engångskod via sms.

Du aktiverar tvåstegsverifiering här https://myaccount.google.com/security och under rubriken “Så här loggar du in på Google” väljer du Tvåstegsverifiering och följer instruktionerna.

När du ändrar vissa inställningar i Gmail kan Google även kräva en extra identifiering. Det gäller till exempel om du lägger in en vidaresändning eller redigerar eller lägger till ett nytt filter.

