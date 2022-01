Tips: Bättre koll och längre batteritid med Samsungs always on display

I inställningarna kan du gå in under låsskärm och slå på Always On-display. Då får du viss information, såsom klockan, datum och om du fått notifieringar även när skärmen är av. Även om det mesta av skärmen är släckt drar det här lite mer ström än om funktionen är av, och därför kan du välja mellan flera olika sätt Always On-displayen ska visas utöver att just alltid vara på. Du kan till exempel schemalägga den så att den är av om natten när du sover, eller ställa in den så att den vaknar när du vidrör skärmen. Vilket alternativ som passar dig bäst beror ju på hur du använder funktionen, om det så att säga är en bordsklocka eller ett sätt att se om något har hänt.

Här finns ett nytt alternativ i One UI 4.0. Du kan nu även välja att always on-skärmen tänds när du fått nya notifieringar. På så vis kan du snabbt se om du fått något meddelande som du kanske vill svara på utan att skärmen behöver dra ström hela tiden.

