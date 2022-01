Tv- och streamingtjänster via mobilabonnemanget: Här är utbudet hos Telia, Telenor och Tele2

Telenor, Telia och Tele2 erbjuder alla tv-abonnemang med streamingtjänster inkluderade för dig som redan är kund hos något av bolagen. Tele2:s tjänst är tillgänglig för kunder hos Comviq och Tele2 och det är tidigare Comhem Play som nu bytt namn till Tele2 Play. Tele2 har tre olika nivåer i sin Play-tjänst så vi har först och främst Tele2 Play. Där kan betal-tv-kunder hos Tele2 se alla kanaler de kan se i sin box även i mobilen. Här kan alltså tillgängligt innehåll variera beroende på vilket abonnemang du betalar för.

Tele2 Play Plus är ett streamingpaket med filmer, serier, dokumentärer och annat från tjänster som Nordisk Film Plus och Paramount Plus. Tele2 Play Plus kostar 89 kronor per månad. Den nya tjänsten som just lanserats heter Tele2 Play TV Plus och inkluderar förutom det som finns i Play Plus även de 21 mest populära tv-kanalerna (enligt Tele2 då, närmare bestämt handlar det om: SVT1, SVT2, SVT 24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, Tv4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, ATG Live, National Geographic, TLC, Godare, Expressen TV och Axess TV. ) Priset för Tele2 Play TV Plus är 129 kronor per månad.

Tele2, Telenor och Telia har alla liknande erbjudanden

Gemensamt för tv-erbjudandena hos Tele2, Telia och Telenor är att du kan titta i såväl dator som mobil och exempelvis Apple TV och det går även att använda Chromecast för att få bilden från mobilen till en större skärm. Sedan inkluderas, beroende på vilken tjänst du väljer innehåll från streamingtjänster och även vanliga linjära kanaler du kan se live och ibland även i efterhand, så du slipper passa tider då sändningen startar.

Telenor Stream med HBO Max och Viaplay

Hos Telenor heter tv-tjänsten Telenor Stream och det finns en rad olika paket att välja mellan, från Stream Mini för 79 kronor i månaden till dyrare paket. I Telenor Stream Mini ingår 11-tv-kanaler; SVT, TV3 och Kanal5 samt deras systerkanaler. Inte TV4 dock, kanske eftersom TV4 och Cmore ägs av Telenorkonkurrenten Telia. Värt att tänka på är att du inte behöver vara kund hos Telenor och ha ditt mobilabonnemang där för att kunna skaffa tjänsten, i alla fall Mini-tjänsten, men har du det kan du ofta få rabatt.

I paketet Telenor Stream Stor Plus som kostar 399 kronor i månaden i ordinarie pris ingår hela 50 kanaler och 14 olika Play-tjänster samt möjlighet att se program inte bara live utan även i efterhand när du själv vill. Här ingår även HBO Max och VIaplay liksom innehåll från playtjänsterna Paramount Plus, Nordisk Film Plus och många andra. Utöver dessa har Telenor även många andra kanalpaket så att du kan få exempelvis hela Viaplays sportutbud inkluderat.

Telia Play även med Cmore

Även Telias tjänst som heter Telia Play har ett stort antal olika paket och de mest välfyllda inkluderar även Cmore, så klart eftersom Telia äger Cmore och TV4. Telias baspaket heter Lagom och Stor och båda inkluderar 24 kanaler, närmare bestämt SVT1, SVT 2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, TV7, TV8, 8, 10, 11, 12 SVT Barn, SVT24, Kunskapskanalen, Axess TV, TV4 Guld och TV4 Film, Sportkanalen, Discovery, ID, TLC, Eurosport och Godare. I paketet Stor inkluderas dessutom ett femtontal ytterligare kanaler och HBO Max. Telia Play Stor kostar 399 kronor per månad och Telia Play Lagom 299 kronor per månad.