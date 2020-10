Apptest: Firefox – Gammal men aktuell klassiker

Trots att Googles webbläsare Chrome är förinstallerad på de flesta Android-mobiler dominerar den inte, delvis för att Samsung och Xiaomi med flera även har sin egen webbläsare förinstallerad. Du kan även ladda ner valfri annan webbläsare, och när det kommer till alternativ till Chrome är Firefox, som just genomgått en stor omgörning till Android, det mest anrika. Den första versionen av Firefox kom till datorer 2004, men webbläsaren hade rötter i föregångaren Netscape Navigator som i sin tur efterträdde Mosaic, en av de allra första webbläsarna över huvud taget, släppt 1993. Firefox drivs som Open Source av den icke vinstdrivande Mozilla Foundation, vilket betyder att man är helt ointresserade av att samla in data om dina användarmönster eller presentera de senaste nyheterna utvalda just för dig. Här handlar det om att låta dig surfa på webben, utan baktankar.

När du startar Firefox för Android första gången får du upp en pedagogisk startsida som dels låter dig konfigurera vissa av inställningarna på ett pedagogiskt sätt och samtidigt ger en känsla för vad Firefox erbjuder. Till detta hör integritetsskydd. Firefox klarar av att blockera både spårare och popup-fönster, och det inte bara genom att förhindra cookies, utan med mer riktade verktyg som att förhindra att sociala nätverk spårar din aktivitet. På mobilen kanske vi hellre kör till exempel Facebook i dess egen app, men om du kör det i Firefox kan du skärma av Facebook-fliken så att den inte kan detektera vad du surfar på i övrigt. Du kan välja själv vilken säkerhetsnivå du vill ha, eller till och med gå in och detaljstyra vilka tjänster som får veta vad om dig.

Ett annat val du får göra är var du vill ha adressfältet. När mobilerna blir allt mer långsmala blir det också mer och mer opraktiskt att behöva mata in sökningar eller webadresser överst på skärmen. Med Firefox kan du välja att ha adressfältet i botten, precis över skärmtangentbordet, och på så sätt göra telefonen lättare att använda med en hand.

Webbläsaren har stöd för ljust och mörkt läge, och du kan välja vilket själv, eller låta det styras av systeminställningarna om du har schemalagd övergång till mörkt läge på kvällen.

Precis som Chrome kan du om du använder Firefox även på datorn skapa ett konto och då synkronisera bokmärken, historik och öppna flikar mellan dator och mobil.

Chrome använder renderingsmotorn Chromium för att skapa webbsidor av kod, medan Firefox använder den egenutvecklade renderingsmotorn Gecko. Skillnaderna i hur webbsidor ritas upp är subtila och svåra att upptäcka, vilket väl är ett betyg på hur robust HTML-standarden för webbkod har blivit.

Firefox bygger på öppen källkod, och med så kallade tillägg kan funktioner läggas till, både sådana som Mozilla själva utvecklat och tillägg från tredje part. I Firefox till datorer finns ett stort antal sådana tillägg, men här på mobilen är funktionen mer i sin linda. Jag får upp ett tiotal tillägg att välja mellan, bland annat för ytterligare säkerhet och möjligheten att ändra färgåtergivningen på webbsajter till mörkare färger. Firefox har utlovat flera egna tillägg, till exempel avancerat bildsök och möjligheten att låta videofönster fortsätta att spela när du växlar flik, om du vill fortsätta att höra ljudet. Dessa ska komma senare i år.

Jag saknar en “framåt”-knapp, för när du stegar fram och tillbaka mellan två sidor, men det är också det enda. Tilltalas du av Firefox funktioner och kanske är bekymrad över det sätt Google samlar in så mycket information om dig, är Firefox ett rätt oproblematiskt val. Det mesta är sig väldigt likt och inga nämnvärda omställningar krävs för att börja använda webbläsaren.

Firefox finns även till Android, men då alla webbläsare i Ios måste använda Apples webbmotor webkit är det i praktiken en annan app)