Google Keep – Lättsynkade snabbanteckningar

Googles bidrag till genren anteckningsappar heter Keep och appen är mer post-it lapp än ordbehandlare. Det är logiskt, för det senare har man ju i Docs, och ska man skilja på dokument och anteckningar är det lika bra att göra det ordentligt.

Post-It lappkänslan förstärks av att grundläget är att anteckningarna syns som små miniatyrer i standardläget, och du kan välja vilken färg de ska ha, inklusive klassisk post-it-gul. Om du bara behöver skriva ner ett telefonnummer eller en adress är det således lätt att bara kasta ett öga i appen utan att öppna anteckningen.

Du kan även göra checklistor som anteckningar, och i dessa kan du välja att dölja förkryssade alternativ eller avkryssa alla om du har checklistor du återanvänder.

Den största fördelen med Keep är synkningen, som går smidigt och av sig själv, även om ni är flera som delar på en anteckning. Det räcker med att vara inloggad på ett Google-konto på mobilen. Keep är därför utmärkt till exempel för inköpslistor. Ett webbgränssnitt finns så du kan köra Keep även på datorn.

För mer ambitiöst antecknande har däremot Keep sina brister. Dels för att det är svårt att få översikt om du har många anteckningar. Möjligheten att tagga upp anteckningar för att sortera hjälper men går på tvärs med ambitionen att snabbt kasta ett öga över översiktsvyn. Dels för att anteckningarna är begränsade i hur långa de får vara.