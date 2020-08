Apptest: Xender – Enkel filöverföring mellan Iphone och Android

Att din telefon och din surfplatta kommer från olika tillverkare och kanske till och med har olika operativsystem behöver inte sätta stopp för enkel fildelning. Kanske vill du visa filmen du just spelat in med mobilen på surfplattan med större skärm. Mindre filer kan du föra över enkelt till exempel genom att maila till sig själv, men det är ett sätt med begränsat användningsområde, särskilt om det gäller större filer. Om alla enheter är av samma typ, som Iphone och Ipad, är det så klart enkelt. Då använder du Airdrop för att enkelt skicka filer mellan dina egna och andras enheter snabbt och smidigt. Även Google och Android har en motsvarighet som just nu rullas ut, vilket gör det här ämnet lite extra aktuellt. Ändå blir det dock problem om du till exempel vill skicka filer mellan en Ios-enhet (Iphone eller Ipad) och en Android. Det är här appen Xender kommer in i bilden.

Finns för alla

Först och främst finns appen tillgänglig i Apples Appstore såväl som i Huawei App Gallery. Du kan även ladda ner appen till andra Android-enheter, men eftersom den saknas i Google Play så måste du då gå till webbsidan xender.com och ladda ner appen direkt därifrån.

Du kan alltså installera appen i alla enheter och dessutom oavsett om det handlar om en mobil eller en surfplatta. Dessutom går det att ansluta en mac eller pc, men då via webbläsaren så då behövs inte någon speciell app.

Appen i sig är enkel att använda och du behöver inte förstå hur det fungerar för att få det att fungera, men om du undrar så sker överföringen via en upprättad wifianslutning mellan enheterna så du slipper slösa på din datapott. Överföringarna är snabba och även om det handlar om stora filer, som högupplösta filmer så behöver jag inte vänta länge.

Appen fungerar som en filhanterare för din enhet och du kan se den vägen vilka filer som finns, sorterade efter filmer, musik, bilder och så vidare. Genom att välja att aktivera en anslutning anger du samtidigt om det här är den enhet som ska ta emot eller skicka filer och genom att skanna en qr-kod som dyker upp på ena enheten med kameran i den andra så upprättas anslutningen och du kan föra över filer. Det är ett riktigt smart litet verktyg som dessutom överbryggar en del av problemen med att ha enheter av olika typ.