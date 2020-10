Panasonic Toughbook A3 i test av Datormagazin

Panasonic har under många år presenterat ett stort antal olika modeller under namnet Toughbook, ett varumärke som företaget lanserade redan 1996. Gemensamt för alla modeller oavsett storlek är att de är designade och konstruerade för att tåla tuffa tag både sett till värme och kyla men även vatten, damm och alla former av vibrationer, stötar och fall.