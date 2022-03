Fototävling: Tävla med dina bästa norrskensbilder – priser för 75 000 kr

Har du fångat norrsken på bild? Då kan du tävla med dina norrskensbilder och vinna priser värda över 75 000 kronor: Nikon Z5 med 24-70mm/f4, flaggskeppsmobilen Motorola Edge 30 Pro, eller en norrskensresa till Abisko.

Tävla innan 17 april för att vara med! Sveriges bästa bilder – Norrsken Edition presenteras av Mobil, Kamera & Bild, Norrsken Sverige och Prylportalen.se.

Så tävlar du

1. Posta din bild på Facebook eller Instagram mellan den 17 mars och den 16 april (Obs! Du måste ha ett öppet konto)

2. Tagga #sverigesbästabilder och #norrsken på Facebook eller Instagram

3. Gilla Mobil, Kamera & Bild eller Prylportalen på Instagram eller Facebook

PRISER

LÄSARNAS PRIS: Kamera/mobiltelefon/Plus-abonnemang

1:a pris: Motorola Edge 30 Pro och Nikon Z5 med 24-70mm/f4

2:a och 3:e pris: Motorola G200, samt 1 års prenumeration på tidningen Kamera & Bild eller tidningen Mobil, med PLUS-abonnemang för full tillgång till allt material på sajten.

4:e och 5:e pris: 1 års prenumeration på tidningen Kamera & Bild eller Mobil, med PLUS-abonnemang för full tillgång till allt material på sajten.

6:e till 10:e pris: Halvårsprenumeration på Kamera & Bild eller Mobil, med PLUS-abonnemang för full tillgång till allt material på sajten.

En jury bestående av Kamera & Bilds chefredaktör Calle Rosenqvist, Mobils chefredaktör Erik Mörner och Prylportalens chefredaktör Elin Parmhed väljer ut 30 bilder som går till final. Du kan tävla och tagga hur många bilder du vill, men endast en bild per fotograf kan gå till final.

Mellan den 17 april och 24 april avgör ni läsare vilka av dessa 30 bilder som vinner Läsarnas pris via en omröstning på Kamera & Bilds Facebooksida.

NORRSKEN SVERIGES PRIS: Norrskensresa

För PLUS-medlemmar:

Calle Bergstrand, Norrsken Sverige och Calle Rosenqvist, Kamera & Bild, väljer två vinnare bland alla Kamera & Bild PLUS, Norrsken PLUS eller Mobil PLUS-medlemmar som tävlar. Du behöver alltså inte ha gått till final i Läsarnas pris för att kunna vinna Norrskensresan, men du måste vara PLUS-medlem.

Mobil PLUS-medlem kan du bli här. Kamera & Bild PLUS-medlem kan du bli här.

1:a pris: Norrsken i Abisko – fotoresa tillsammans med Norrsken Sverige, Kamera & Bild och Zoom fotoresor (värde runt 20 000 kronor – resa 15 600 kronor + resa tur och retur Kiruna)

2:a pris: Halva priset på norrskensresan till Abisko (värde 7 800 kr, resa tur och retur Kiruna betalas separat)

Här kan du läsa mer om resan du kan vinna i artikeln "Fånga norrsken i Abisko med Göran Strand". Alla Kamera & Bild PLUS/Norrsken PLUS-medlemmar har 1100 kronor rabatt på resan!

Tävla innan 17 april

28 april presenteras alla vinnarna i ett direktsänt event på Facebook. Efter livesändningen publiceras vinnarna på kamerabild.se, Mobil.se och Prylportalen.se

Blir en bättre norrskensfotograf

Som inspiration kommer vi under tävlingens gång att publicera artiklar om hur du kan ta ännu snyggare norrskensbilder, vilken mobiltelefon som är bäst eller hur du använder systemkameran på bästa sätt.

Vi kommer även att att dela tävlingsbidragen i våra sociala kanaler för att inspirera fler att vara med på denna norrskensfest. Naturligtvis taggar vi respektive fotograf!

Vilken kamera får jag fota med? Vilken som helst! Mobil, systemkamera, mellanformat eller annat vidunder spelar ingen roll. Det är bilden som räknas.

Hur många bilder får jag tävla med? Hur många som helst, men endast en bild per fotograf kan gå till final.

Juryns beslut går inte att överklaga.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att publicera bidrag och vinnande bilder i samband med information om och marknadsföring av tävlingen, i elektronisk och tryckt form, såsom hemsida, sociala medier och magasin.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.