Krönika: Uppdaterat system visar apparnas nya roll

Tittar vi på topplistan över de mest nedladdade apparna idag så är det den kinesiska shoppingapp jag skrev om när den tog sig upp på topplistan i augusti i år. Den är fortfarande ohotad, men den är knappast särskilt innovativ som app betraktad. Den erbjuder shopping till låga priser och det är just det och inte appen i sig som har lockat så många nedladdningar. Själva shoppingen kan du lika gärna göra på deras webbsida.

Anledningen till att du idag betydligt mera sällan än förr hittar apptester på mobil.se är helt enkelt att antalet nya, intressanta appar är färre. ChatGPT är omtalad och visst har vi skrivit om det, men det är inte heller det en app som riktigt drar nytta av att vara en app. Häromdagen anade jag dock ett undantag på nyappshimlen och testade den nya sociala appen ID by Amo. Det var länge sedan det startades ett nytt socialt nätverk, men jag fick en inbjudan och i alla fall på pappret verkade det intressant. Det är en app skapad av ett franskt företag grundat av de som tidigare gjorde numera nedlagda, Snapchat-ägda appen Zenly.

Skulle vara det sociala appar kanske inte är längre

Idén de har med ID by Amo var att göra en app som är social på riktigt, tar tillbaka det som sociala medier kanske tappat, att knyta kontakter med dina riktiga kompisar och inte främst iaktta kändisar med miljoner följare. I appen ID by Amo ska du skapa din egen sida med kompisarnas hjälp. Du kan lägga bilder, teckningar, stickers och annat på din profil samtidigt som kompisarna kan bidra genom att lägga dit saker de tycker speglar dig. Vad som är tänkt att hända sedan fattade jag inte riktigt. Appen tog aldrig riktigt ytterligare fart, inte ännu i alla fall. Den fick bedrövliga 1 stjärna i medelbetyg av de första som recenserade, även om det blivit marginellt bättre sedan dess. Appens signum, att du måste vara verklig kompis med dina kontakter i appen och ha dem i din kontaktlista innebar också stark kritik eftersom ID by Amo för att göra detta begärde tillgång till din adressbok. Att allt fler värderar personlig integritet och är medvetna om appars behörigheter gör det svårt att starta ett nytt socialt nätverk idag som bygger på just de här uppgifterna. Både Ios och Android är ju tydligare med vad appar har för behörigheter idag än de var för några år sedan.

Låga betyg gjorde inte lanseringen enklare för ID by Amo

Appar som förändrar på riktigt

Men vilka appar är då de som gör avtryck idag? I takt med att systemuppdateringar till IOS och Android blir allt mer urvattnade, det är många gånger svårt att ens märka några stora skillnader är det de specifika apparna som betyder något. Tydliga exempel är den uppdatering till One UI 6 som Samsung just rullar ut. Där är appen Galaxy Enhance X för att förbättra dina bilder förmodligen mer nyskapande än någon funktion i Android självt. Största nyheten i IOS 17 som kom ut i höstas? Den nya appen Journal hör till höjdpunkterna och den kommer ut först i IOS 17.2.

Apple Jornal-appen kommer inom kort och Samsung Galaxy Enhance-X kom redan i somras, men uppdateras nu. Just att de här godbitarna i form av appar dessutom kommer ut skiljt från släppet av operativsystemet i sig poängterar att systemuppdateringarna blir allt mer ospännande.