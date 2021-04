Lenovo släpper spelmobilen Legion Phone Dual 2: Våra första intryck

Legion Phone Dual 2 är just lanserad och eftersom vi redan börjat testa telefonen och använt den en tid kan vi redan nu redogöra för våra första intryck av denna prestandabest. Just för en speltelefon är givetvis prestanda centralt och Legion 2 är den snabbaste Androidtelefon vi testat någonsin, ja på flera punkter den snabbaste telefonen alla kategorier.

Det som gör telefonen snabb är dels att den givetvis har Qualcomms senaste Snapdragon 888, men det är inte det enda. För att kunna utnyttja prestanda optimalt har även telefonen en integrerad fläkt som automatiskt snurrar igång när telefonen behöver extra värmeavledning och det hörs tydligt när jag till exempel kör igång en benchmarkapp för att testa just prestandan. Skärmen är strax under 7 tum stor, har 144 hertz uppdatering och dessutom 720 hertz touch. Telefonen upplevs i klartext som ruskigt snabb. Värt att nämna är även att vi inte har några problem med att telefonen blir märkbart varm ens under hård belastning.

Inte obehagligt varm

Det kan annars vara ett problem när telefoner pressas till max, men Lenovo har försökt motverka värmeutveckling på flera sätt. Legion Phone Dual 2 är designad för att användas primärt i liggande läge. Det märker du bland annat på det faktum att selfiekameran sitter i en liten modul som skjuter fram på långsidan av telefonen. Det är för att du ska kunna filma dig själv när du streamar ditt spelande och på det viset få med både spelet och dina reaktioner. I vanlig användning, när du spelar, håller du ju telefonen i kortändarna och utöver att sätta dit fläkten har Lenovo även placerat komponenterna så att eventuell värmeutveckling är centrerad till mitten där du ändå inte håller fingrarna. Ingen obehaglig värmeutveckling alltså. I Legion 2 finns både två batterier och två usb-portar och genom att dela upp batterierna i två kan Lenovo ladda telefonen snabbare. Den speciella laddaren som följer med har två sladdar och kan därmed anslutas till både kortsida och långsida på telefonen samtidigt, för snabbast möjliga laddning.

Styr med knappar – fri sikt

Annat viktigt i en spelmobil, förutom skärm, prestanda är ju kontrollerna och som brukligt på spelmobiler idag kan du mappa skärmtryck till fysiska knappar på telefonen, allt för att få en bättre upplevelse, kunna agera snabbare på händelser i spelet och samtidigt undvika att dina fingrar skymmer någon del av skärmen.

Det finns touchknappar både uppe på kanten av telefonen och på baksidan. Totalt handlar det om åtta knappar och både tryck och svep. Tack vare att selfiekameran sitter på sidan är ju dessutom nästan hela framsidan skärm och vi slipper sensorpaneler och kamerahål i skärmen. Högtalare är dock prioriterade, för ljud i spel så klart, så de tar någon millimeter på vardera sida på framsidan och ger ett riktigt imponerande ljud, än mer imponerande än det redan riktigt bra i föregångaren.

Annars har Lenovo Legion Phone Duel 2 en ram i metall och glas på baksidan där vi förutom fläkten även hittar två kameror. Det är en huvudkamera på 64 megapixel åtföljd av en vidvinkel på 16 megapixel och i våra inledande tester märks det att kamerorna inte är något Lenovo prioriterat. De får kämpa framförallt i sämre ljus. På baksidan finns även rgb-ljus du själv kan anpassa med olika färger och kombinationer av ljuspulser. Det här ljuset lyser när telefonen används, men går att stänga av också om du föredrar det.

Lenovo Legion Phone Dual 2 finns nu till förbeställning i Kina och säljs i färgerna svart eller vitt. Till andra marknader ska den komma under maj månad. Telefonen släpps i två konfigurationer, en med 12 GB arbetsminne och 256 GB lagring för 799 euro och en med 16/512 GB för 999 euro. Några rekommenderade priser i svenska kronor har vi ännu inte fått.