2022 års mest sålda mobiler har en stor dominant

Analysföretaget Counterpoint har presenterat sina siffror för vilka mobilmodeller som såldes i flest exemplar globalt under 2022. Apple knep inte mindre än åtta av de tio mest sålda modellerna, den enda andra tillverkaren som ens lyckades ta sig in på listan var Samsung som trängdes sig in på fjärde plats och på tionde plats.

På prispallen hamnade Iphone 13 överst med 5,0 procent före Iphone 13 Pro Max på 2,6 procent och Iphone 14 Pro Max på 1,7 procent. Samsung Galaxy A13 och Iphone 13 Pro fick 1,6 procent vardera.

De största förändringarna jämfört med motsvarande lista för 2021 var att du hade Apple ”bara” sju av placeringarna på topp tio. Då var storsäljaren Iphone 12 med 2,9 procent före Iphone 12 Pro Max på 2,2 procent. De tre som inte kom från Apple var Samsung Galaxy A12 på plats 6, Xiaomi Redmi 9A på plats 7 och Xiaomi Redmi 9 på plats 10.