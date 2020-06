Android 11 får papperskorg och gör det enklare att logga in i appar

En av nyheterna i Android 11 kommer att vara en papperskorg för raderade filer. I stället för att filer raderas omedelbart kommer de i stället att placeras i papperskorgen och raderas först efter 30 dagar. Filerna är dolda för vanligt användande men appar kommer att kunna återställa dem, vilket ger användare möjlighet att plocka tillbaka filer som raderats av misstag och som utan papperskorgen hade varit försvunna. Nackdelen med lösningen är att utrymmet inte frigörs förrän papperskorgen töms.

Det finns redan idag enskilda appar med den funktionen, men i och med Android 11 ska funktionen kunna bli mer tillgängligt över hela operativsystemet.

Enklare inloggning med lösenordshjälp

Problem nummer två som Android 11 försöker lösa handlar om lösenord och inloggning i olika appar. Den mest påtagliga nyheten är att du enklare ska kunna byta telefon. Genom att lösenord och inloggninsuppgifter nu ska kunna sparas säkert lokalt och i molnet kan du få med dig både alla dina appar från en gammal telefon till en ny och skicka med även inloggningen, så att du slipper logga in på nytt i varje app.

En ytterligare nyhet kallad One Tap ska göra det enklare generellt att skapa en inloggning och att logga in i en app. Då kan man skapa konto och logga in i appen genom att associera den inloggningen med sitt Google-konto. Oavsett om du väljer att använda ett lösenord eller bara koppla inloggningen till ditt befintliga Google-konto så ska själva inloggningen kunna skötas med bara ett klick och därmed undvika förvirring med en lång rad olika inloggningsalternativ.