Android 14 kan få satellitstöd

Det har varit mycket tal om att kunna kommunicera via satelliter med Iphone 13 och 14, men nu visar det sig att även Google gå i samma tankar med Android. Det är Googles Senior vice president Hiroshi Lockheimer som i en tweet konstaterar ”Häftigt att tänka på användarupplevelser för telefoner som kan ansluta till satelliter. När vi lanserade G1 '08 var det kämpigt att få 3G + Wifi att fungera. Nu designar vi för satelliter. Häftigt! Vi är glada över att stödja våra partners i att möjliggöra allt detta i nästa version av Android!”

Enligt Lockheimers uttalande kan det med andra ord komma stöd för direktkommunikation via satellit i Android 14, och i flera avseenden kan Google ligga väldigt bra till för just det ändamålet. År 2015 investerade Google SpaceX, som ju ligger bakom Starlink-projektet. Företaget har även ett antal patent för satellitkommunikation med mobiltelefoner som lär bli aktuella i sammanhanget. Dessutom anställde man under 2021 personer för tjänster där det i arbetsbeskrivningen bland annat tog upp att ”hjälpa till att lansera en global satellitbaserad bredbandstjänst”.