Anonymous svar på Musks köp av Twitter

När Elon Musk gick ut med nyheten att han köpt det sociala nätverket Twitter för 44 miljarder dollar, drygt 425 miljarder kronor, kom han med en rad uttalanden om framtiden för tjänsten. Där konstaterade han bland annat att ”Det fria ordet är grunden för en fungerande demokrati, och Twitter är det digitala torget där frågor som är avgörande för mänsklighetens framtid diskuteras.” I ett uttalande sa han även att ”Jag vill också göra Twitter bättre än någonsin genom att förbättra produkten med nya funktioner, göra algoritmerna till öppen källkod för att öka förtroendet, besegra spambotarna och autentisera alla människor.”

Det sistnämnda fick dock hackerkollektivet Anonymous att reagera, då denna grupp av anonyma hackare ofta använder Twitter för att kommunicera sina förehavanden med omvärlden. I en tweet sade Anonymous att ”DO NOT make us verify identities like Facebook does, we'll be gone.”, varvid Elon Musk själv svarade att “I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means”.

Musk har tidigare pratat om att användare som är verifierade på tjänsten ska få en form av markering som visar att de är just verifierade användare, men om det är det som Musk avser råder det delade uppfattningar om då hans uttalande om yttrandefrihet till viss del motsägs av uttalandet att identifiera användare.