Antalet Netflix-spelare tredubblades 2023

Netflix har kontinuerligt expanderat sin satsning på spel, och har även gått från att erbjuda rena mobilspel till mer konsolliknande spel som styrs med mobilen. Enligt företagets rapport för 2023 är spelandet fortfarande en väldigt liten del av företaget, men antalet spelare ska enligt Netflix själva ha tredubblats under 2023 där den största framgången i fråga om antalet installationer och spelare var att man publicerade Rockstar Games populära spel Grand Theft Auto Trilogy. Men säger sig vara väldig tnöjda med vad spelsatsningen har åstadkommit under året och man har även planer på att utöka sin satsning på spel under 2024.