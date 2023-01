Använd mobilen som streamingkamera

Logitech fortsätter att lansera olika tekniska lösningar för streamers, där den senaste är introduktionen av appen Mevo Go som används tillsammans med företagets mjuk- och hårdvara inom Mevo-konceptet.

Mevo Go gör det möjligt att använda mobilkameran för att spela in och filma livestreaming. Mevo Go kan hantera upp till 1080p-upplösning. Användaren får dessutom möjlighet att använda flera kameror samtidigt och i realtid växla mellan dem vid inspelning eller i sändning.

Mobilen kan dessutom användas som en fjärrmikrofon och skicka ljud till Mevo Multicam.

Logitech Mevo Go finns till både iOS och Android.