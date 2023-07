Apple bromsar produktionen av Vision Pro

Från början sades det att Apple bara räknade med att tillverka mellan 800 000 och 1 miljon av sitt VR-headset Vision Pro. Nu citerar publikationen Financial Times källor från Apple och Luxshare - den kinesiska tillverkaren som monterar Apple Vision Pro - som säger att det förväntas tillverkas färre än 400 000 enheter under 2024. Luxshare verkar dessutom vara det enda företaget som tillverkar headsetet, åtminstone tills vidare. Financial Times citerar även andra källor från kinesiska leverantörer av specifika komponenter som används i headsetet, vilka hävdar att Apple bara har beställt tillräckligt med komponenter för att tillverka 130000 - 150000 enheter under 2024.

Dessutom ska planerna på en billigare version av Vision Pro ha skjutits på framtiden.