Apple har städat bort 25 procent av App Store

Apple gick i april i år ut med att man skulle införa mer strikta regler för App Store, däribland att appar måste uppdateras för att hållas aktuella annars försvinner de från butiken. Under tredje kvartalet 2022 rasade antalet appar i App Store från nästan 2,18 miljoner appar under andra kvartalet 2022 till drygt 1,64 miljoner appar under tredje kvartalet. Senast antalet tillgängliga appar var på den nivån var under tredje kvartalet 2015 då antalet appar låg på 1,67 miljoner.

Den kraftiga utrusningen tros vara en av anledningarna till de kraftigt minskade intäkterna från Apples App Store, vilket i sin tur kan ligga till grund för beslutet att introducera mer betald reklam i butiken. Intäkterna tro dessutom fortsätta att minska, dels för att Apple har sagt att man kommer att koncentrera sina utrensningar på specifika områden som hantering av kryptovaluta och så kallade NFT:s, samt allt mer omfattande krav på att öppna upp butiken band annat för andra betallösningar.

Det innebär att Google Play Butik är den största appbutiken med drygt 3,55 miljoner appar med Apple på andra plats med 1,64 miljoner och Amazon Appstore trea med 0,48 miljoner.