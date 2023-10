Apple misstänks arbeta med ny Apple Pencil

Annons

Det har under en tid spekulerats att Apple håller på att utveckla en ny generation av Apple Pencil. Nu har kodgrävare undersökt den nyligen släppta beta 2-versionen av Ios 17.1 och upptäckt referenser till vad som kan vara den tredje generationen av pennan. Det är främst instruktionerna "PENCIL_LOW_BATTERY_ALERT_MESSAGE" - "Connect to USB-C to recharge soon." som ligger bakom misstankarna då tidigare versioner inte har utnyttjat usb C.

De senaste ryktena om Apple Pencil 3 omfattar haptisk återkoppling, färgregistrering, ett Digital Crown-lås och olika spetsar med unika egenskaper som fästs magnetiskt.

Programkoden kan även referera till en påstådd adapter för befintliga pennorna som kan göra det möjligt att ladda första generationens Apple Pencil med en 10:e generationens iPad. Med en sådan adapter skulle en Apple Pencil anslutas till Lightning-änden av adaptern och USB-C-kontakten till en Ipad, vilket skulle underlätta laddning via usb C.