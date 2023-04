“Apple ska öppna IOS för andra appbutiker än App Store”

Spotify, men även andra apputvecklare och EU har kritiserat Apples agerande när det kommer till att kontrollera vilka appar som får komma in i Appstore och hur betalningar sker. Framförallt gäller det vilken andel av prenumerationsavgifter som Apple tar av det kunderna betalar.

Det finns redan undantag för Apples provision, om till exempel prenumerationen tecknas via en separat webbplats istället för direkt i App Store via det betalsystem Apple kontrollerar. Med IOS 17 kan dock Apple öppna upp för installation av appar från andra källor än App Store. Det uppger Bloomberg och journalisten Mark Gurman där påstår att Apple just nu förbereder för detta. Det kan handla om en förändring på systemnivå som förbereder för externa appbutiker i och med IOS 17 och möjligheten att installera appar från andra källor kan komma med just IOS 17 eller introduceras senare. Dessa uppgifter har förekommit sedan redan förra året, men nu tycks de alltså vara nära att genomföras. Apple gör detta för att förekomma europeiska lagförslag som kan träda i kraft under nästa år.

Tidigare har Apples syn alltid varit att bolagets kontroll av appar och App Store är för apputvecklares och användares bästa och ett sätt att göra installationer av externa appar enkla och säkra.