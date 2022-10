Apple uppges försvåra Spotifys försäljning av ljudböcker

Spotify vill fortsätta sin satsning på försäljning av ljudböcker, men vädrar nu sitt missnöje över hur inköp av ljudböcker hanteras av Apple.

Spotify är av åsikten att Apple hindrar möjligheterna för försäljningen av ljudböcker direkt via Spotifys app och inte heller låter dem inkludera länkar för att låta användare köpa ljudböcker utanför Spotifys Ios-app. Man har visserligen möjligheten att sälja direkt via sin app, men då tillkommer den avgift på 30 procent som Apple kräver av alla köps som görs via Ios-appar. Detta gör det enligt Spotify svårt att konkurrera med Apples egen tjänst Apple Books, då Spotifys produkter indirekt blir 30 procent dyrare.

En av effekterna av Spotifys försök att inkludera försäljning av ljudböcker har lett till att Apple har stoppat de tre senaste uppdateringarna av Spotify-appen den senaste månaden. Apple säger att Spotify återigen försöker komma runt reglerna för App Store, och att Spotifys uppdatering av ljudböcker inte är i linje med riktlinjer som täcker hur appar kan kommunicera med användare om köpalternativ utanför App Store. Detta efter att ha godkänt en uppdatering i september som godkände just den typen av kommunikation.

Apple säger att man inte har några problem med att appar som Spotify lägger till ljudboksinnehåll, men att Spotify inte följer Apples riktlinjer kring kommunikation som riktar användare utanför appen. Något som Spotify själva, bland annat baserat på avtal som tagit fram i samarbete med Apple, inte håller med om.

Det är inte första gången som Spotify och Apple har olika åsikter som saker och ting när det handlar om betalningar, tidigare har man haft meningsskiljaktigheter om bland annat möjligheten att betala abonnemang via Spotifys app för Ios.