Apples böter: Fem miljarder för strypt prestanda i Iphone

Apple har föreslagit en överenskommelse för att slippa en rättegång för de mängder av stämningsansökningar som inkommit mot företaget efter att det framkommit att de strypt prestandan i fler av sina modeller via mjukvara.

Det handlar om Apples funktion för att strypa prestandan för telefonen om batteriet blev för dåligt. Annars kunde det leda till att telefonen plötsligt stängdes av. Funktionen upptäcktes av Primate Labs och många blev upprörda. Apple hade nämligen missat att vara tydliga med att den här funktionen infördes automatiskt.

Införde billigare batteribyte

Apple försökte lösa situationen genom att ge möjlighet att byta ut sitt gamla batteri till ett reducerat pris, något som skulle göra att telefonen fick tillbaka sin prestanda. I Ios 11.3 kom också en uppdatering som gjorde att funktionen endast gick igång när telefonen stängts av oväntat en gång. Då infördes också en funktion där användaren kan övervaka sitt batteris hälsa och se om prestandan begränsats.

Även om Apple nu har gått med på att betala ett skadestånd så menar de att de inte gjort något fel, rent juridiskt. Skadeståndet, som totalt uppgår till 500 miljoner dollar, motsvarande ungefär 5 miljarder svenska kronor kommer att, om det godkänns av en domare, att delas ut till alla i USA som har Iphone 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, och Iphone SE som körs med antingen Ios 10.2.1 eller senare eller Ios 11.2 eller senare och som hade dessa Ios innan den 21 december 2017.