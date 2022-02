Apples XR-glasögon ett steg närmare lansering

Apple ska ha genomfört det som kallas för ”second-phase engineering validation tests” (eller EVT 2) för sina kommande XR-glasögon. XR står för Extended Reality och är en sammanslagning av Virtual reality (VR) och Augmented Reality eller förstärkt verklighet (AR). Testerna genomförs för att undersöka att enheterna klarar av att uppfylla Apples design- och specifikationsmål.

Det är publikationen DigiTimes som säger sig ha fått informationen från företag som levererar komponenter till XR-enheterna, som också säger att XR-glasögonen förväntas lanseras under slutet av 2022. Det har tidigare kommit information från bland andra Bloombergs Mark Gurman att enheterna skulle bli försenade in i 2023 på grund av problem med utvecklingen, bland annat med Apples nya operativsystem för den här typen av enheter. Reality OS ska ha varit under utveckling i minst fyra år, och om uppgifterna stämmer att enheterna nu har klarat EVT 2 kan det innebära att Apple har rett ut eventuella problem och därmed kan undvika de påstådda förseningarna.

Eftersom XR-glasögonen fortfarande inte är offentliggjorda handlar specifikationer mest om rykten, men enligt läckor kommer glasögonen att ha mycket låg vikt samt ha två stycken skärmar med mikro-led och 4K-upplösning, 15 optiska moduler, två primära processorer och stöd för WiFi 6E. Det ska även finnas ögonspårning så att enheten vet vad användaren tittar på, möjlighet att spåra objekt, ett läge där användaren med hjälp av kameror kan ”se genom” glasögonen och stöd för handrörelser. Det finns givetvis inte heller något pris, men det spekuleras i en prislapp på runt 3000 dollar.