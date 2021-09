Bättre säkerhet utan: Så gör du för att slippa använda lösenord

Microsoft har nu introducerat en ny säkerhetsfunktion för alla som använder Microsoft-konton, nämligen att helt välja bort möjligheten att logga in med ett traditionellt lösenord. I stället för lösenord kommer det enbart att vara möjligt at logga in med hjälp av appen Microsoft Authenticator, en fysisk säkerhetsnyckel, den biometriska inloggningsfunktionen Windows Hello, eller via SMS- och epost-verifikation. Samtliga inloggningsformer blir med andra ord någon form av tvåvägsverifikation eller att användaren är fysiskt närvarande.

Användare som vill koppla bort sina Microsoft-konton från traditionella lösenord behöver först länka sitt konto till Microsoft Authenticator-appen. Därefter får de logga in på sitt konto på account.microsoft.com, gå in under Säkerhet och där välja avancerade säkerhetsalternativ och där aktivera alternativet Lösenordsfritt konto.