Bildspecial: Här är Nothing Phone 1 på flera officiella foton

Nothing Phone 1 ska fortfarande lanseras officiellt först den 12 juli, men redan igår valde Nothing att lyfta på skynket och visa upp telefonen i detalj. Tekniska specifikationer och pris kommer dock släppas först under den officiella lanseringen den 12 juli.

Telefonen har en genomskinlig baksida som förutom de två kamerorna visar komponenterna under skalet. Framsidan av telefonen visas inte, så det finns fortfarande en hel del egenskaper som vi får vänta för att få veta mer om. Videoklipp från eventet visar att flera detaljer på baksidan av telefonen består av dioder som kan blinka, men vilken funktion det här ljuset har vet vi ännu inte.

Något officiellt datum då telefonen blir tillgänglig för försäljning, efter lanseringen den 12 juli, finns inte ännu. Nothing har dock gått ut med information om att de ska sälja de 100 först tillverkade enheterna, individuellt numrerade, på en auktion hos StockX den 21 juni.

Du kan se alla bilder på telefonen i bildspelet ovan.