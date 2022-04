En försmak av första telefonen från Nothing: Launcher går att ladda ner

Tanken med att Nothing släpper sin kommande startskärmsapp så den är möjlig att ladda ner till andra telefoner är så klart att ge potentiella köpare av kommande Nothing Phone 1 en försmak av vad som komma skall mjukvarumässigt. Appen stuvar om på din hemskärm, introducerar ett par nya funktioner och visar upp Nothings formspråk. Med startskärmsappen följer även tre ringsignaler med, ringsignaler som är skapade av det svenska bolaget Teenage Engineering som Nothing samarbetar med.

Det vi märker först av är så klart bakgrundsbilden och de widgets som blir tillgängliga. Det finns tre widgets som följer med Nothing Launcher och det är en analog klocka, en digital klocka och en väderwidget. De kan alla storleksförändras och den analoga klockan visar även datum och veckodag. Klockwidgeterna leder ingenstans när du klickar på dem men väderappen skickar dig vidare till Accuweather om du klickar.

Avskalat och enkelt

Inställningsalternativen för startskärmsappen är begränsade och det tydligaste intrycket vi får är att det är avskalat och enkelt. Inställningarna låter oss välja om aviseringsprickar ska visas i ikonerna på startskärmen och om nya appar vi installerar ska läggas till direkt på startskärmen. Att Nothings tydligaste sätt att särskilja sig från konkurrenterna är att det är avskalat gör helt enkelt att startskärmsappen inte avslöjar särskilt mycket om vad som väntar den som köper en Nothing Phone 1 när den släpps.

En tydlig sak lägger vi i alla fall märke till. Det är funktionen som kallas Max Icons och Max Folders. Den låter oss ändra storlek på ikonen för appar och mappar på startsidan genom att första hålla inne fingret på appen eller mappen och sedan välja förstoringssymbolen. Då visas appen eller mappens ikon större. Nyttan med det är svår att se. Det syns ju visserligen fler ikoner då direkt i mappen, men det tar å andra sidan även fyra gånger så stor plats på startskärmen.

Nothing Launcher

I sina instruktioner för startskärmsappen ber Nothing användare att lämna feedback och komma med förbättringsförslag. De förslagen kommer användas för att det färdiga gränssnittet i telefonen ska bli bättre när den väl lanseras.

Startskärmsappen Nothing Launcher finns att ladda ner nu för Samsungs S21- och S22-serie och för Google Pixel 5 och senare. Senare ska stöd även för Oneplus, där ju Nothing-grundaren Carl Pei tidigare jobbade, komma.