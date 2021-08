Test: Nothing Ear 1 – Design och ljud i toppklass

Nothing är en ny tillverkare som fått en hel del uppmärksamhet och byggt något av en hype kring sig själva och sin första produkt, detta headset kallat Nothing Ear 1. Bakom Nothing står Oneplus-grundaren Carl Pei som nu hoppat av Oneplus och startat Nothing. De ska inte bara göra headset, utan även andra teknikprylar, men de har sagt att headsetmarknaden är ett område där de ser att de kan bidra med något nytt som inte finns. Jag ska erkänna att jag var skeptisk. Om det är någon marknad som är mer eller mindre överbefolkad av produkter så är det ju just headsetmarknaden. Ändå måste jag ge Nothing rätt i sitt uttalande. De bidrar med något nytt och efterlängtat.

Inget i vägen

Namnet Nothing kommer enligt bolaget själva från en vilja att skapa teknik som förenklar våra liv och inte är ivägen. Helt enkelt att fokusera på lösningen produkten erbjuder och inte prylen i sig. Redan designmässigt erbjuder Ear 1 något nytt och de känns både nyskapande och verkligt genomtänkta. Etuiet där du förvarar lurarna när de inte används har en inbuktning så att de är lätta att greppa, de har en tydlig knapp på utsidan för att ansluta till en ny enhet och de laddas antingen via usb-c eller trådlöst. Liksom hörlurarna är etuiet till stora delar transparent, genomskinligt alltså och det har både estetisk och praktisk fördel. Man ser helt enkelt om hörlurarna är i etuiet utan att öppna det. Lurarna är alltså även de delvis genomskinliga och har helt klart en design som sticker ut i mängden. Det är en bedrift i en produktkategori som dels är väldigt överbefolkad och där det dessutom finns ganska små möjligheter att ta ut svängarna. Jag menar, hörlurarna ska ju fortfarande passa i öronen och vara praktiska och ergonomiskt bra. Det är Nothings Ear 1 också. Passformen är bra och jag tycker alltid att de sitter både bekvämt och säkert i öronen. Du kan styra funktioner genom att trycka, hålla kvar eller svepa över skaftet på hörlurarna och även det senare, att svepa för att höja eller sänka volymen fungerar bra, utan då att jag riskerar att svepa så att lurarna hoppar ut ur öronen.

Enkel app

Till hörlurarna hör en app som finns både till Ios och till Android och som i båda fallen är föredömligt enkel. Appen låter dig växla mellan brusreducering av och på samt aktivera genomhörning, men du kan även ändra vad som ska hända när du trycker eller håller på hörlurarna och på det sättet alltså anpassa funktionerna efter dina egna önskemål. Att ansluta är enkelt och innebär inga problem, men vid vissa tillfällen märker jag att ljudet försvinner någon bråkdels sekund under lyssning. Jag testar lurarna med flera olika telefoner och märker inga problem med IPhone, men alltså att ljudet försvinner en knapp sekund, kanske två gånger per timme när jag lyssnar med lurarna kopplade till Samsung Galaxy S21 Ultra.

Brusreduceringen fungerar precis som den heter och med det menar jag att den inte är så magisk som brusreducering i de bästa hörlurarna kan vara. De här hörlurarna reducerar alltså störande ljud, men tar inte bort dem helt. När jag aktiverar brusreduceringen utan att ha musik på märker jag tydlig skillnad, till exempel när jag står bredvid spisfläkten eller bara när brusreduceringen dämpar ljudet av ventilation eller annat lätt brus. Samma sak med trafikbuller eller annat liknande ljud man helst stänger ute. Det är också tydligt att effekten, som så ofta, blir bättre när du har musik på. Den stora fördelen med brusreducering är ju att du kan lyssna på musik utan att behöva ha så hög volym de gånger du vill överrösta oljud utifrån, till exempel på bussen eller tåget.

Också imponerande

Även musikljudet tycker jag är bra utan att vara fantastiskt som det kan vara i betydligt dyrare hörlurar. Nothing Ear 1 kostar ju ändå, i skrivande stund, precis strax över tusen kronor och det är de definitivt värda. Det finns inget stöd för mer högupplöst ljud med aptX eller LDAC, men trots det imponerar faktiskt ljudet. Jag tycker verkligen att varje bastrumma, spröd fiol såväl som lågmäld sång eller mer maffig musik framträder med svårslagen detaljrikedom. Det är som om varje instrument verkligen framträder och får plats. En svårslagen dynamik i ljudet alltså, särskilt då för den här prisklassen. Och du kan anpassa ljudet i appen om du till exempel vill ha mer bas eller prioritera diskanten. Även samtalsljudet är riktigt bra med en ovanlig klarhet i detaljerna. Lurarna är särskilt bra på att framhäva min röst när jag ringer samtal från stökiga miljöer med mycket annat ljud och inte ens då har den jag pratar med några problem att höra bra.

Nothing har inte bara levt upp till våra förväntningar kring hur en produkt som den här ska se ut och låta, utan även gjort oss förväntansfulla inför vad som kommer härnäst.