Det här är Nothing Phone 1 – kör Android med Nothing OS

Tidigare Oneplus-grundaren Carl Pei och hans nya bolag Nothing har bekräftat att de ska släppa en Android-telefon. Nothing Phone 1 är bolagets första telefon och blir Nothings andra produkt efter de hörlurar som Nothing släppte 2021. Än så länge har vi fått veta väldigt lite om telefonen som släpps till försäljning till sommaren 2022.

Telefonen drivs av Qualcomm Snapdragon, inte känt vilken modell. Under presentationen lyftes bolagets partners upp och där fanns Sony, Samsung och Qualcomm. Sony står troligen för kamerasensorer, Samsung för skärm och Qualcomm då så klart för systemchippet Snapdragon. Även Google är så klart med eftersom de levererar Android. Mjukvarumässigt kommer telefonen levereras med Android och Nothings eget gränssnittsskal Nothing OS. Det ska enligt Nothing vara ett avskalat och enkelt gränssnitt som destillerats till enbart det viktigaste. Formgivningen känns igen från både Nothings logotyp och hörlurarna Ear 1. Designen sade Carl Pei själv liknar något du aldrig sett förut.

Nothing försöker bygga även något av ett community inför lanseringen, något Carl Pei lyckades bra med under sin tid på Oneplus. Här är dock fokus mer på design och tät integrering mellan hårdvara och mjukvara.

En första titt på vad vi kan vänta oss av Nothing OS lovar Nothing att släppa i form av en startskärmsapp till Android i april. Det blir alltså ett sätt för användare av Android att testa vad Nothing vill åstadkomma och startskärmsappen, en så kallad launcher, ska finnas tillgänglig då i april till utvalda telefonmodeller.

Några av detaljerna kring Nothing OS presenterades. Utseendet går i linje med Ear 1 och Nothings logotyp. Systemet baseras på Android och telefonen är utlovad tre års systemuppdateringar. Det finns särskilt utvecklade funktioner för att telefonen ska fungera bättre ihop med inte bara Nothings egna produkter utan även till exempel Tesla-bilar och Apples Airpods.

Utöver att fungera väl tillsammans med övriga Nothing-produkter ska den kommande telefonen vara anpassad särskilt för att fungera bättre även med utvalda produkter från andra tillverkare. Carl Pei lyfte särskilt fram Apples Airpods och Tesla-bilar som båda kan ha särskilda genvägar för inställningar direkt i gränssnittet på Nothing Phone 1. Carl Pei lovade under presentationen att Nothing Phone 1 ska få tre års systemuppdateringar av Android och fyra års säkerhetsuppdateringar.

Grundaren Carl Pei, som fram till nyligen styrde Oneplus telefontillverkning, säger idag att Nothing nu är redo att med Nothing Phone 1 väcka en som han tycker det slumrande smartphonebransch. Nothing har som sagt ett samarbete med Qualcomm och har redan byggt upp det egna bolaget med finansiering från stora investerare och har 300 anställda. Nästa steg, utöver att släppa Nothing Phone 1, är att Nothing även ska låta fler potentiella smartphonekunder gå in med pengar i bolaget för att som Carl Pei säger “få en chans att vara med på Nothings resa när de utmanar branschens jättar”.

Nothing och Carl Pei lovar även att de kommer släppa fler detaljer om den kommande telefonen under månaderna fram till sommarens lansering.