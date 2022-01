Biljonintäkter för app-utvecklare

Apples app-butik App Store lanserades 2008, vilket har lett till omfattande intäkter inte enbart för Apple utan även för många app-utvecklare. Enligt Apple har utvecklare haft sammanlagda intäkter på 260 miljarder dollar, cirka 2360 miljarder kronor, sedan app-butiken lanserades. Enbart under 2021 ökade intäkterna med ungefär 60 miljarder dollar, ungefär 540 miljarder kronor.

Detta omfattar inte enbart försäljning av appar utan även prenumerationer på tjänster. Enligt Apple handlar det just nu om 745 miljoner prenumerationer på olika tjänster, inte enbart tredjepartsutvecklare utan även Apples egna som Fitness Plus och Apple TV Plus.

Detta trots att missnöjet hos utvecklare över att Apple fortfarande tar 30 procent av utvecklarnas intäkter för transaktioner via App Store, samtidigt som man ligger i en dispyt med Fortnite-utvecklaren Epic Games angående att kunna erbjuda betalningar och prenumerationer utanför App Store.