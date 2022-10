Då får svenska Pixel 7-mobiler gratis VPN

Ett av löftena från Google när de presenterade mobilerna i Pixel 7-serien var att de kostnadsfritt skulle få tillgång till Googles VPN-tjänst via Google One, dock inte från början utan senare. Nu står det klart när detta ”senare” är. Tjänsten kommer att börja rullas ut för svenska användare i december 2022, och det ska som sagts tidigare kräva att man använder Google One, men det kommer inte att krävas något abonnemang utan enbart att man använder själva appen.

Erbjudandet med gratis VPN kommer att gälla så länge som Pixel 7 och 7 Pro underhålls med säkerhetsuppdateringar, vilket med andra ord borde vara i ungefär fem år eller fram till december 2027.