Dessa mobiler kan få Snapdragon 8 Gen 1 Plus – ännu inte lanserade

Erfarna läckaren Yogesh Brar har släppt information om Qualcomms kommande Snapdragon, den beryktade Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Enligt Brar kommer den nya systemkretsen att presenteras av Qualcomm i början av maj, vilket skulle kunna innebära att det blir på Qualcomms evenemang 5G summit som ska gå av stapeln i San Diego 9-11 maj. Brar säger också att de samtidigt kommer att presentera en ny Snapdragon 700-serie.

Det finns ännu inte några direkta specifikationer för den nya processorn, men tidigare läckor hävdar att den kommer att basera sig på TSMC:s 4nm-plattform och ha högre klockfrekvens och snabbare AI-hantering är föregångaren.

De första enheterna som använder Snapdragon 8 Gen 1 Plus ska kunna dyka upp redan i juni, och läckan nämner även potentiella mobiler som kan komma att få den nya kretsen. Oneplus sägs arbeta på en Ultra-modell av Oneplus 10 Pro som påstås komma i september. Även Xiaomi påstås arbeta med en Ultra-modell, närmare bestämt Xiaomi 12 Ultra, för en lansering senare i år. Motorola arbetar med en mobil som går under projektnamnet Frontier som är en kandidat för den nya processorn, plus att Lenovo (som äger Motorola) påstås arbeta med en hemlig mobil av en helt ny modell som också kan bli aktuell.