Dyrare samtal och surf i Storbritannien – men inte med Tre och Tele2

"Roam like home" innebär att man kan använda mobiltelefoner inom EU utan risk för ohyggliga telefonräkningar, men i samband Storbritannien lämnade EU upphörde också Roam like home mellan svenska och brittiska mobiloperatörer. I praktiken betyder att det kommer att bli dyrare för EU-medborgare att använda mobiltelefonen i England, och från och med den 13 september blev det möjligt för telefonoperatörer att själva bestämma prissättningen när kunder besöker Storbritannien. Det beror dock på vilken teleoperatör du använder.

Telia meddelar att det kommer att kosta extra att använda svenska abonnemang och att man kommer att ta ut roamingavgifter på samma sätt som innan Roam like at home infördes. Man kommer dock att introducera tjänsten semestervecka där kunder för 299 kronor ska kunna ringa och skicka SMS med svenska avgifter, plus att det ingår en gigabyte surf. Telenor har infört roamingavgifter från Storbritannien sedan 1 maj 2021 och behandlar därmed Storbritannien som andra länder utanför EU.

Tele2 och Tre säger sig däremot inte ha några planer på att införa några extra avgifter utan fortsätter som när Strobritannien var med i EU, med prissättning som om du var hemma i Sverige.