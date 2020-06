Efter klagomålen från Spotify: Apple ska granskas av EU

EU-kommissionen kommer att inleda inte mindre än två utredningar mot Apple som handlar om att undersöka påstådda brott mot konkurrenslagarna. Granskningarna inleds efter att det har kommit klagomål från Spotify som menar att det inte råder fri konkurrens för strömmande musik till Apples produkter.

Det första handlar om hur mycket Apple tar av köp som går via App Store. I dag handlar det om 30 procent under det första året just för prenumerationer på musik eller liknande tjänster.

Det andra handlar om hur utvecklare av appar kan informera användare om andra alternativ för betalning än att betala via App Store. Det är nämligen tillåtet för utvecklare att erbjuda alternativa betallösningar, men däremot inte att informera om det i appen.

Kallas dörrvakt

Margrethe Vestager, EU-kommisionär med ansvar för konkurrensfrågor, säger i ett pressmeddelande att "Apple bestämmer reglerna för distributionen av appar till Iphone- och Ipad-användare. Det framstår som att Apple har skaffat sig en roll som 'dörrvakt' när det handlar om distributionen av appar och innehåll till Apples populära enheter. Vi måste försäkra oss om att Apple inte snedvrider konkurrensen då företaget konkurrerar med andra app-utvecklare, exempelvis med sin musikströmningstjänst Apple Music och med Apple Books. Jag har därför beslutat att titta närmare på reglerna för App Store och deras efterlevnad av EU:s konkurrensregler."

I ett skriftligt uttalande säger Apple att de är besvikna över EU-kommissionens beslut att granska "grundlösa klagomål".

Spotify välkomnar dock granskningsbeslutet, som menar att en del av problemet är att Apple både äger en egen musiktjänst, en app-butik samt hårdvaran.