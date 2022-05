Apple, Google och Microsoft i nytt intitiativ för framtid utan lösenord

Lösenord ska ju som bekant vara långa och trassliga, men nu ökar chanserna att vi kan se fram emot en framtid utan denna gammaldags säkerhet. Apple, Google och Microsoft har nämligen meddelat att de utökar stödet för den lösenordfria standard för inloggningar som har skapats av FIDO Alliance och World Wide Web Consortium. Detta utökade stöd innebär bland annat att man kommer att se till att snabbare börja implementera lösningar som kräver autentisering med lösenord.

Det betyder att appar och webbtjänster kommer att kunna erbjuda en gemensam standard för lösenordsfria inloggningar med operativsystemen Android, Ios, ChromeOS, Windows och macOS, och med webbläsarna Chrome, Edge och Safari.

Lösningarna ska komma att implementeras under det kommande året, och Sampath Srinivas, chef för Googles säkra inloggningar och även president för FIDO Alliance säger i ett uttalande att ”When passkey support becomes available across the industry in 2022 and 2023, we’ll finally have the internet platform for a truly passwordless future.”