EU kan införa krav på utbytbara batterier

EU är mitt uppe i arbetet med att göra usb C-porten som standardport för laddning på mobila enheter, bland annat för att spara pengar och skona miljön från elektronikskrot som ofta inte används. Nu kan ytterligare ett miljö- och ekonomibesparande komma att arbetas utifrån krav som ställs av bland annat Europas största miljöorganisation Europeiska miljöbyrån EEB samt ett flertal andra organisationer. Kravet är att laddbara batterier måste gå att ta ut, byta och reparera.

Allt mer i samhället drivs av laddningsbara litiumjonbatterier och marknaden för batterierna beräknas fördubblas till år 2030. Det gäller inte minst i mobiltelefoner och surfplattor.

I ett pressmeddelande skriver EEB att många av dem aldrig kommer att bytas eller återvinnas. Några av de främst anledningarna är att batterierna ofta är fastmonterade och extremt fysiskt skräddarsydda efter respektive enheter för att kunna erbjuda så mycket effekt på så litet utrymme som möjligt, vilket försvårar möjligheterna att byta batterier. Batterierna kan också vara mjukvarumässigt låsta, kräva specialverktyg eller på andra sätt vara designade för att mer eller mindre försvåra möjligheterna att byta och återvinna dem. I pressmeddelandet skriver Jean-Pierre Schweitzer från EEB att det resulterar i att ”Tillverkarna slösar värdefulla naturresurser och tvingar konsumenter att ersätta produkter i förtid.”

Chloé Mikolajczak, som arbetar för Right to Repair, säger i ett uttalande att det är ”extremt oroande eftersom den genomsnittliga batteritiden för dessa produkter är cirka 3 år och majoriteten av de reparatörer vi pratat med har sagt att risken att skada en enhet när du tar bort batteriet har ökat. Detta tyder på att ett betydande antal enheter kasseras i förtid på grund av batterifel.”

Det vill man nu ändra på, och i ett samarbete mellan European Environmental Bureau, Right to Repair-kampanjen och School for Industrial Economics vid Lunds universitet har man tagit fram en rapport där man tillsammans med fler än 500 företag och ickestatliga organisationer vänder sig till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska rådet. Kravet är att det ska tas fram en förordning om att alla batterier ska kunna plockas ut och bytas.

Enligt rapporten skriver man att det skulle gå att kapa utsläpp från produkterna med 30 procent om alla mobiltelefoner och surfplattor som säljs inom EU år 2030 har batterier som är enkla att byta, samt minska svinnet av bland annat kobolt och indium. I rapporten hävdar man dessutom att det skulle innebära en besparing för konsumenterna på drygt 200 miljarder kronor om de slapp byta produkter var enda problem är deras batterier.