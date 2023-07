EU lagstiftar om utbytbara batterier och återvinning

EU har avslutat sitt arbete med att ta fram regler för utbytbara batterier i samtliga enheter som använder laddbara batterier, inklusive mobiler. Rent konkret kommer det att innebära att senast 2027 måste alla telefoner som släpps inom EU ha ett batteri som användaren på egen hand kan byta ut, utan att behöva vare sig verktyg eller expertis.

Den nya förordningen godkändes officiellt av EU nu i veckan, så det enda som återstår är för Europeiska rådet och Europaparlamentet att underteckna den nya lagen. Sedan har mobiltillverkare, och alla andra som tillverkar elektronik som drivs av batterier, fram till 2027 på sig att se till att deras enheter uppfyller de nya kraven.

Kan påverka långt utanför EU

Den nya lagen kommer enbart att omfatta de längder i Europa som är med i EU, men kommer ändå att ställa tillverkarna inför en liknande utmaning som när man drev igenom lagen om laddning via USB C. De tillverkare som inte redan uppfyller kraven, vilket inte många mobiltillverkare gör, ställs de inför alternativen att designa enheter med utbytbara batterier eller inte lansera enheter inom EU.

Som i fallet med usb C-laddning kan den nya lagen bana väg även för andra marknader att göra samma sak - strax efter att EU skrev under lagen om usb C-laddning följde miljardmarknaden Indien efter med en liknande lag som även den krävde laddning via usb C. Om fler marknader kommer att följa EU även med utbytbara batterier återstår att se.

Inte bara om utbytbara batterier

Den nya lagen omfattar även betydligt mer än enbart att elektronik måste ha utbytbara batterier, och kommer även att påverka företag som tillverkar komponenter till färdiga produkter. Bland annat måste OEM-tillverkarna före utgången av 2027 samla in 63 procent av de bärbara batterier som normalt skulle hamna på soptippen. I slutet av 2030 bör den siffran ligga på 73 %. Återvinningen av litium från förbrukade batterier måste uppgå till 50 procent senast 2027, och vid slutet av 2031 ska den siffran vara minst 80 procent. Batterier måste även bestå av vissa procentandelar återvunnet innehåll, till att börja med 16 procent för kobolt, 85 procent för bly, 6 procent för litium och 6 procent för nickel. Dessutom måste nickel-kadmiumbatterier ska ha en återvinningseffektivitet på 80 procent redan i slutet av 2025, medan alla andra batterier ska ha en återvinningseffektivitet på 50 procent senast 2025.