Eu varnar Apple för möjlig konkurrenssituation

Tidigare har Apple gått ut med att man under våren kommer att fråga sina användare om lov för att samla in deras data för att skapa personanpassade annonser: Det här skulle minska möjligheterna för appar som Facebook att samla in data om användarna och därmed minska deras möjligheter att tjäna pengar på sina användare. Något som har fått bland annat Facebook att kritisera beslutet från Apple.

Det här har fått EUs kommissionär för konkurrensfrågor, danskan Margrethe Vestager, att varna Apple för att behandla alla apputvecklare lika i den här frågan. Vestager är dock positiv till initiativet från Apple då hon menar att det är bra att det finns en tydlig möjlighet för användarna att välja att inte få sin data insamlad. Hennes pekpinne går ut på att Apple ska se till att hantera sina egna appar på samma sätt som andras, så att ingen får en orättvis fördel.

För tillfället är Apple under två EU-utredningar, en angående deras mobila betallösningar och en angående app-butiken App store.