Facebook Messenger får inbyggda spel

Om det blir långtråkigt under pågående videosamtal med Facebook Messenger, då kan det vara dags att spela lite. Facebook har nu uppdaterat Messenger med 14 stycken gratisspel som inte kräver någon form av installation, och som kan spela direkt i Messenger-appen för Ios och Android, samt via webben. Bland spelet finns bland annat Yahzee, minigolf, Word With Friends med flera. Hur många deltagare som kan spela tillsammans skiljer sig åt från spel till spel. Enligt Facebook ska det även vara fler spel på gång.

För att komma åt spelen, starta ett videosamtal, tryck på gruppikonen längst ner följs av spelikonen. Sedan är det bara att välja spel och sätta igång.