Facebook pausar Instagram Kids

Instagram får ju som bekant inte användas av barn under 13 år enligt tjänstens användaravtal, vilket var anledningen till att Facebook började utveckla Instagram Kids just för barn under 13 år. Nu meddelar dock företaget att de pausar utvecklingen av tjänsten för att få mer tid att arbeta tillsammans med föräldrar, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter för att lyssna på vad de är oroliga för med tjänsten och ta fram bra lösningar.

Man poängterar dock att pausen bara är tillfällig och att man arbetar med att introducera nya verktyg som ska hjälpa föräldrar att hålla koll på sina barns konton för att se vad de håller på med, kort sagt hjälpa dem att vara föräldrar även på internet.

Instagrams Adam Mosseri säger i ett uttalande att de tycker att det är bättre att ge barn tillgång till en barnanpassad version av Instagram och ge deras föräldrar verktygen att kontrollera barnens upplevelser, än att förlita sig på en apps möjlighet att verifiera ett barns ålder.

När Instagram Kids lanseras är det tänkt att det ska vara en barnanpassad tjänst utan annonser, och att föräldrar ska kunna kontrollera inte bara hur mycket tid barnen får spendera med appen utan även vilka som kan följa barnen och skicka meddelanden till dem samt vilka barnen kan följa.