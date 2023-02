Fjärrstyr din Xbox via Google Home

Om du har en Xbox hemma så får du nu mer omfattande möjligheter att styra den via mobilen. I och med februariuppdateringen av konsolen meddelar Microsoft att man har samarbetat med Google för att ge fler möjligheter att styra konsolen via Google Home-appen. Det får Google Home att fungera som en fjärrkontroll för konsolen med de vanligaste funktionerna som av/på, navigation och styra volymen, men också att via mobilen välja att spela in filmklipp från det man spelar.

Röststyrning av konsolen har funnits sedan 2019, men nu blir konsolen alltså även tillgänglig so en enhet i Google Home-appen.